Автосервис Техник
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Автосервис «Техник» возьмёт ответственность за Ваш автомобиль на себя

23 декабрь 2016, 17:56
Автосервис «Техник» возьмёт ответственность за Ваш автомобиль на себя
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Своевременная диагностика автомобиля очень важна, а, если Ваш автомобиль уже в возрасте, особенно. Теперь ответственность за Ваш автомобиль Мы берем на себя!

Автоцентр «Техник» предлагает Вам осмотр автомобиля и ремонт, если есть необходимость. В наличии имеется огромный выбор запасных частей. При ремонте автомобиля в нашем Автоцентре и замене Наших запасных частей мы даем гарантию на работу и запасные части.

Стоит отметить, что из-за отсутствия должного контроля за деятельностью операторов техосмотра и пунктов технического осмотра транспортных средств, в России резко увеличилось количество аварий, связанных с плохим техническим состоянием автомобилей. И наша область не исключение.

В настоящий момент на дорогах России эксплуатируется огромное количество автомобилей, которые практически не проходят ежегодный обязательный техосмотр с обязательным осмотром технического состояния транспортных средств.

Самые распространенные неисправности, из-за которых автомобиль попал в ДТП, связаны с рулевым управлением, с тормозной системой, электроникой и внешним освещением.

Если вы уважаете всех участников дорожного движения и не хотите создавать аварийные ситуации, то Мы, Автоцентр «Техник», предлагаем Вам на выгодных для Вас условиях обслуживать Ваш автомобиль.

Поздравляем всех с наступающим Новым годом и ждём Вас по адресу: ул. Малахова, 10а. Телефоны для справки: 8 (40143) 3-13-55; 89062164740; 89062152273.

С Уважением, директор автоцентра «Техник» Целминьш В.М..
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# 1 Galina
  • Вчера, 18:01
  • Посетители
И что это стоит?
Регистрация: 1.11.2010   Всего 55 комментариевЦитироватьОтветить0
# 2 Гость Водитель
  • Вчера, 18:25
  • Гости
Это даёт гарантии магазин, продающий самые дешевые запчасти в Гусеве! Где при мне мужику ставят правый наконечник на левую сторону, а левый на правую. Мужик выезжает с бокса, выворачивает руль и с диким скрежетом передние колёса блокируются. Где владелец какого-то (не помню уже) джипа, покупает, пусть и бездумно масло в двигатель, меняет там же и на трассе мотор ловит клина! И самое страшное, что все верят и едут!
ЦитироватьОтветить1
# 3 Гость гость
  • Вчера, 21:40
  • Гости
Цитата: Гость Водитель
Это даёт гарантии магазин, продающий самые дешевые запчасти в Гусеве! Где при мне мужику ставят правый наконечник на левую сторону, а левый на правую. Мужик выезжает с бокса, выворачивает руль и с диким скрежетом передние колёса блокируются. Где владелец какого-то (не помню уже) джипа, покупает, пусть и бездумно масло в двигатель, меняет там же и на трассе мотор ловит клина! И самое страшное, что все верят и едут!

Конкурент? Вы ехали за водителем джипа после смены масла? Придумали бы что более правдоподобное. Пару лет уже заезжаю к ним - все очень даже не плохо, не фирменный центр тойоты или фольксвагена, но по мелочи все устраивает.
ЦитироватьОтветить0
# 4 Значит
  • Вчера, 22:16
  • Гости
Кто работает без рекламы, значит тому работы хватает и так без рекламы, значит народ едет значит работает хорошо. Я думаю так: Валдас в Гусеве работает уже лет 20 город у нас маленький знает его каждая собака, а он всё на рекламу тратится значит дела не очень, значит нет качества. А нет качества почему потому что нормальные кадры работают на себя и отвечают за качество, а в сервисах никто не за что не отвечает.
ЦитироватьОтветить3
# 5 Пупкин
  • Сегодня, 00:24
  • Гости
Цитата: Значит
Кто работает без рекламы, значит тому работы хватает и так без рекламы, значит народ едет значит работает хорошо. Я думаю так: Валдас в Гусеве работает уже лет 20 город у нас маленький знает его каждая собака, а он всё на рекламу тратится значит дела не очень, значит нет качества. А нет качества почему потому что нормальные кадры работают на себя и отвечают за качество, а в сервисах никто не за что не отвечает.

Совсем не обязательно реклама как показатель плохого состояния дел. Возможно наоборот, раз есть деньги на рекламу, значит есть деньги на развитие. Я думаю, что например "Интердизайн" тратит вместе с "Профстайлом" много средств на рекламу, да и реклама "Стройцентра" на ул. Пушкина крутиться на большом телевизоре в центре Гусева.
И частники в гаражах тоже косячат иногда.
Но не каждый рекламодатель готов выставить себя на обозрения в новостях. Так что рекламному ходу данной фирмы респект. Сайт "Гусев онлайн" становиться полноценным средством массовой информации раз сюда рекламодатели стали захаживать.
ЦитироватьОтветить1
# 6 мимоход
  • Сегодня, 01:40
  • Гости
желания нет у вас что-то покупать с вашими завышенными ценами на запчасти, есть и другие достойные магазины, ну и ремонтироваться тоже желания нет, это сугубо моя точка зрения автовладельца, который эксплуатирует автомобиль не первый год и сталкивался с вашей сетью магазинов, один плюс у вас есть, большая часть нужных запчестей постоянно есть в наличии, но ценник у вас... извините, матом жаль нельзя написать
ЦитироватьОтветить2
# 7 я
  • Сегодня, 11:11
  • Гости
Нет уж спасибо.Был 1 раз хватило,больше не хочу.
ЦитироватьОтветить0

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