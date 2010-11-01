Автосервис «Техник» возьмёт ответственность за Ваш автомобиль на себя

23 декабрь 2016, 17:56

Размер шрифта

+

++



Своевременная диагностика автомобиля очень важна, а, если Ваш автомобиль уже в возрасте, особенно. Теперь ответственность за Ваш автомобиль Мы берем на себя!



Автоцентр «Техник» предлагает Вам осмотр автомобиля и ремонт, если есть необходимость. В наличии имеется огромный выбор запасных частей. При ремонте автомобиля в нашем Автоцентре и замене Наших запасных частей мы даем гарантию на работу и запасные части.



Стоит отметить, что из-за отсутствия должного контроля за деятельностью операторов техосмотра и пунктов технического осмотра транспортных средств, в России резко увеличилось количество аварий, связанных с плохим техническим состоянием автомобилей. И наша область не исключение.



В настоящий момент на дорогах России эксплуатируется огромное количество автомобилей, которые практически не проходят ежегодный обязательный техосмотр с обязательным осмотром технического состояния транспортных средств.



Самые распространенные неисправности, из-за которых автомобиль попал в ДТП, связаны с рулевым управлением, с тормозной системой, электроникой и внешним освещением.



Если вы уважаете всех участников дорожного движения и не хотите создавать аварийные ситуации, то Мы, Автоцентр «Техник», предлагаем Вам на выгодных для Вас условиях обслуживать Ваш автомобиль.



Поздравляем всех с наступающим Новым годом и ждём Вас по адресу: ул. Малахова, 10а. Телефоны для справки: 8 (40143) 3-13-55; 89062164740; 89062152273.



С Уважением, директор автоцентра «Техник» Целминьш В.М..

347 просмотров | 7 комментариев