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Городская администрация организовала для руководителей турфирм экскурсию по Гусеву

23 декабрь 2016, 14:50
Городская администрация организовала для руководителей турфирм экскурсию по Гусеву
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Сегодня Гусев динамично развивающийся город с удивительной историей и туристической инфраструктурой. Город интересен для посещения в рамках культурно-познавательного, делового и семейного туризма.

В целях продвижения туристического потенциала округа 14 декабря 2016 года администрацией МО «Гусевский городской округ» при поддержке министерства по туризму и регионального туристского центра организован информационный тур для руководителей туристических фирм области, осуществляющих поездки экскурсионных групп на территорию области и журналистов. Им была представлена интересная программа посещения многих туристических привлекательных объектов нашего города.

В рамках маршрута выходного дня «Гусев новогодний» проведена обзорная экскурсия по городу с его удивительным новогодним убранством.

Настоятель Храма Пресвятой Богородицы иерей Георгий Матвеев поведал о строительстве мемориального комплекса Первой мировой войны. Неожиданным подарком для гостей города было посещение колокольни Храма Всех Святых. Поднявшись на высоту 47 метров туроператоры ознакомились с системой электронного звонаря, ощутив благодатную силу колокольного звона. Чтобы сделать экскурсии для будущих туристов интерактивными и живыми, туроператоры творчески подошли к рабочей встрече и «на ходу» придумывали необычные задания – например, сколько ступенек нужно пройти, чтобы подняться на колокольню.

С современными заводами Технополиса GS ознакомила нас менеджер по связям с общественностью Рябцева Евгения. Гости посетили скульптурную композицию Михаила Шемякина и современный коттеджный поселок. Сотрудниками Гусевского музея представлена обзорная экскурсия по интерактивным залам музея и экскурсия к фреске Отто Хайхерта.

Также руководители турфирм ознакомились с местами размещения групп, посетив трехзвездночную гостиницу города «Королевский двор» и новую современную гостиницу «Нанотель» на территории Технополиса GS.

В предновогодние дни и новогодние каникулы туроператорами области запланированы и уже осуществляются поездки на восток области с интересной экскурсионной программой.
Теги: туризм
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