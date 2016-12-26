Депутат областной Думы Михаил Зацепин встретился с коллективом Гусевской автоколонны

26 декабрь 2016, 20:39

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23 декабря 2016 года депутат Калининградской областной Думы Михаил Зацепин встретился с коллективом ОАО «Автоколонна № 1802».



На встрече также присутствовали заместитель председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, глава МО «Гусевский городской округ» Вячеслав Гацук, секретарь Гусевского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрий Распопов.



Обсуждались вопросы, в основном, хозяйственного и социального характера. Депутаты отметили, что несмотря на сложные экономические условия бюджет будущего года прежде всего направлен на исполнение социальных обязательств: более 21 млрд. рублей запланированы на государственные услуги и меры социальной поддержки, более 1,5 млрд. рублей - на мероприятия в социальной сфере.



В завершении встречи Михаил Зацепин вручил коллективу предприятия Почетную грамоту Калининградской областной Думы.



В ответном слове руководитель "Автоколонны 1802" Татьяна Филатова выразила слова благодарности и признательности, а также отметила, что за последние 40 лет областная награда вручается предприятию впервые.



Справка:



Акционерное общество "Автоколонна 1802" на протяжении 57 лет оказывает услуги по перевозке пассажиров Гусевского городского округа и области.



В коллективе трудятся 76 человек, из них 27 водителей, 14 специалистов по ремонту подвижного состава.



Руководством предприятия проводится политика рациональной оптимизации структуры и системы управления, оптимального определения круга деятельности, налаживания успешных связей с администрацией МО «Гусевский городской округ» и партнерами, обновления автобусного парка, превращения «Автоколонны 1802» в современную успешную автотранспортную компанию, оказывающую широкий спектр услуг



Коллектив Автоколонны является активным участником городских и региональных конкурсов и мероприятий, неоднократно отмечался благодарственными письмами администрации МО «Гусевский городской округ», Гусевского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», организаций и предприятий округа и области.

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