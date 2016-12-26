Воспитанница ДШИ заняла призовое место в областном конкурсе «Кафедральный собор - визитная карточка региона»

26 декабрь 2016, 21:14

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Подведены итоги областного художественного конкурса «Кафедральный собор - визитная карточка региона». Имена победителей были объявлены в минувшие выходные.



Организаторы творческого состязания - Кафедральный собор и областной Образовательно-методический центр. Конкурс проходил в двух возрастных категориях: в первой соревновались дети 11-13 лет, а во второй - 14-16 лет. В состав жюри вошли руководители учреждений культуры, детских школ искусств, представители Союза дизайнеров и Творческого Союза художников. Председателем конкурсной комиссии стал заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Кафедрального собора и дирижер областного симфонического оркестра Аркадий Фельдман.



В общей сложности жюри оценило около 80 графических и живописных работ.



По итогам конкурса победителями в возрастной группе 11-13 лет стали:



- 1-е место - Вероника Стельмаченок (детская художественная школа Калининграда);

- 2-е место - Алина Кучерявых (Гусевская детская школа искусств);

- 3-е место - Яна Бережная (детская школа искусств имени А. Караманова, Гурьевск);

- диплом в номинации «За лирический образ» получила Ксения Петрушенас (детская художественная школа Калининграда);



- диплом в номинации «За позитивный образ» вручен Никите Пантюхину (детская музыкальная школа имени Э. Т. А. Гофмана, Калининград).



Победители в возрастной группе 14-16 лет:



- 1-е место - Мария Зверева (детская школа искусств имени А. Караманова, Гурьевск);

- 2-е место - Ангелина Костоусова (детская школа искусств «Гармония», Калининград);

3-е место - Кирилл Смирнов (детская школа искусств «Гармония», Калининград).



В номинации «За романтический образ» был награжден Максим Филиппов из детской школы искусств имени П. Чайковского. Анна Орлова из детской музыкальной школы имени Э. Т. А. Гофмана стала лучшей в номинации «За сохранение традиционной печатной техники».



Победители и номинанты получили сертификаты на приобретение материалов для художественного творчества, а преподавателям были вручены благодарственные письма. По традиции после подведения итогов конкурса состоялась выставка лучших работ.

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