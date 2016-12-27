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Ломовская библиотека совместно с местными активистами провела новогодний праздник для детей

27 декабрь 2016, 14:10
Ломовская библиотека совместно с местными активистами провела новогодний праздник для детей
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25 декабря Ломовская библиотека совместно с жителями поселка Ломово подготовила и провела новогодний праздник «В гости к зимушке-зиме». Несмотря на непогоду праздник прошел весело.

В гости к ребятам приходили Баба Яга, Дед Мороз со Снегурочкой. Дети водили хоровод, угадывали загадки, участвовали в играх и конкурсах. И, конечно же, никто из ребят не ушел с праздника без сладкого подарка.

Хочется поблагодарить от всех жителей поселка Ломово за оказанную помощь в подготовке и проведение праздника: начальника Калининского территориального отдела Боролюка Василия Петровича, председателя правления Гусевского райпо Воронину Светлану Афанасьевну, продавца магазина №34 Коротину Ирину Николаевну и жителей поселка Ломово: Сурову Нелю Викторовну, воспитателя МАДОУ «Детский сад №26» Гирдияускене Аделину, ученицу 2 класса Костину Анжелику.
Теги: библиотека Ломово
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