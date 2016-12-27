В агропромышленном колледже прошла встреча с педагогами-ветеранами

27 декабрь 2016, 14:48

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23 декабря в Гусевском агропромышленном колледже состоялась предновогодняя встреча с педагогами-ветеранами колледжа. Слова благодарности за большой вклад в развитие учебного заведения и подготовку специалистов, а так же поздравление с наступающим новым годом прозвучали от директора колледжа Грубинова Леонида Владимировича.



Организаторы вечера, председатель совета ветеранов колледжа Сергеева Нина Васильевна и заведующая библиотекой Базюкевич Татьяна Владимировна организовали праздничное чаепитие, подготовили развлекательную программу, а студенты порадовали ветеранов небольшим концертом. Участники вечера выразили желание проводить подобные встречи и в будущем, так как они позволяют не только общаться с бывшими коллегами по работе, но и со студентами колледжа.

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