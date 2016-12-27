5 причин провести Новогодние каникулы в Гусеве
27 декабрь 2016, 16:38
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Приглашаем всех провести праздничные выходные в Гусеве, новогодний город никого не оставит равнодушным. Сегодня Гусев динамично развивающийся город с удивительной историей и туристической инфраструктурой.Теги: новый год туризм
Это только малая часть из того, почему праздничные выходные стоит провести в Гусеве:
Распечатай карту туриста «Новогодний Гусев» и получи скидку на новогоднее блюдо с 28 декабря 2016 года по 10 января 2017 года.
Это только малая часть из того, почему праздничные выходные стоит провести в Гусеве:
- Прогуляться по сказочному Гусеву с его праздничной иллюминацией, и окунуться в сказочный мир детства
- Отведать согревающие ароматные напитки по новогодним рецептам под Главной елкой
- Попробовать в кафе города экслюзивные новогодние вкусности и стать обладателем карты туриста «Новогодний Гусев» с 5% скидкой
- Прокатиться по новогоднему городу на сказочном рейсовом автобусе, за рулем которого будет Дед Мороз
- Стать участником увлекательных новогодних мероприятий, ярмарок и масстер-классов
Распечатай карту туриста «Новогодний Гусев» и получи скидку на новогоднее блюдо с 28 декабря 2016 года по 10 января 2017 года.
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