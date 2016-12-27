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5 причин провести Новогодние каникулы в Гусеве

27 декабрь 2016, 16:38
5 причин провести Новогодние каникулы в Гусеве
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Приглашаем всех провести праздничные выходные в Гусеве, новогодний город никого не оставит равнодушным. Сегодня Гусев динамично развивающийся город с удивительной историей и туристической инфраструктурой.

Это только малая часть из того, почему праздничные выходные стоит провести в Гусеве:

  1. Прогуляться по сказочному Гусеву с его праздничной иллюминацией, и окунуться в сказочный мир детства
  2. Отведать согревающие ароматные напитки по новогодним рецептам под Главной елкой
  3. Попробовать в кафе города экслюзивные новогодние вкусности и стать обладателем карты туриста «Новогодний Гусев» с 5% скидкой
  4. Прокатиться по новогоднему городу на сказочном рейсовом автобусе, за рулем которого будет Дед Мороз
  5. Стать участником увлекательных новогодних мероприятий, ярмарок и масстер-классов

Распечатай карту туриста «Новогодний Гусев» и получи скидку на новогоднее блюдо с 28 декабря 2016 года по 10 января 2017 года.

Карта туриста (Посмотреть онлайн) [187,15 Kb] (cкачиваний: 28)
Теги: новый год туризм
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# 1 ЗИК
  • Сегодня, 18:01
  • Гости
даааа..это конечно везкие причины
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