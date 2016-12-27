5 причин провести Новогодние каникулы в Гусеве

27 декабрь 2016, 16:38

Прогуляться по сказочному Гусеву с его праздничной иллюминацией, и окунуться в сказочный мир детства

Отведать согревающие ароматные напитки по новогодним рецептам под Главной елкой

Попробовать в кафе города экслюзивные новогодние вкусности и стать обладателем карты туриста «Новогодний Гусев» с 5% скидкой

Прокатиться по новогоднему городу на сказочном рейсовом автобусе, за рулем которого будет Дед Мороз

Стать участником увлекательных новогодних мероприятий, ярмарок и масстер-классов



Приглашаем всех провести праздничные выходные в Гусеве, новогодний город никого не оставит равнодушным. Сегодня Гусев динамично развивающийся город с удивительной историей и туристической инфраструктурой.Это только малая часть из того, почему праздничные выходные стоит провести в Гусеве:Распечатай карту туриста «Новогодний Гусев» и получи скидку на новогоднее блюдо с 28 декабря 2016 года по 10 января 2017 года.