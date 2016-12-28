График работы ФОКа в праздничные дни

28 декабрь 2016, 01:52

График работы МАУ ФОК города Гусева в праздничные дни:

31 декабря: 9:00 - 16:00



9:00 - 16:00 1 января: 16:00 - 22:00 (ледовая арена)



16:00 - 22:00 (ледовая арена) 2 - 8 января: 9:00 - 22:00



9:00 - 22:00 С 9 января работаем в обычном режиме



Подробное расписание работы ледовой арены:

31 декабря: 9.00 - 12.00, 12.30 - 15.30



9.00 - 12.00, 12.30 - 15.30 1 января: 16.30 - 17.30, 18.00 - 19.00, 19.30 - 20.30, 21.00 - 22.00



16.30 - 17.30, 18.00 - 19.00, 19.30 - 20.30, 21.00 - 22.00 2 - 5 января: 12.15 - 13.15, 13.45 - 14.45, 15.15 - 16.15, 16.45 - 17.45, 18.15 - 19.15, 19.45 - 20.45



12.15 - 13.15, 13.45 - 14.45, 15.15 - 16.15, 16.45 - 17.45, 18.15 - 19.15, 19.45 - 20.45 6 - 7 января: 13.15 - 14.15, 14.45 - 15.45, 16.15 - 17.15, 17.45 - 18.45, 19.15 - 20.15, 20.45 - 21.45



13.15 - 14.15, 14.45 - 15.45, 16.15 - 17.15, 17.45 - 18.45, 19.15 - 20.15, 20.45 - 21.45 8 января: 12.00 - 13.00, 13.30 - 14.30, 15.00 - 16.00, 16.30 - 17.30, 18.00 - 19.00, 19.30 - 20.30



Дорогие жители и гости нашего города.Коллектив физкультурно-оздоровительного комплекса сердечно поздравляет Вас с новым годом и рождеством! Желаем в новом году крепкого здоровья и приглашаем с пользой провести новогодние каникулы. 31 декабря мы работаем до 16 часов. 1 января приглашаем всех на каток. Со 2-го января работает весь комплекс.