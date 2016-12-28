Волонтёры колледжа собрали деньги на подарки и провели новогодний праздник в Гусевском Доме ребенка

28 декабрь 2016, 15:45

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Студенты – первокурсники отделения садово-паркового и ландшафтного строительства Гусевского агропромышленного колледжа Петрова Евгения, Янавичус Сергей, Загородных Анастасия, Родионов Роман и Никифорова Анастасия в канун нового года выступили с инициативой о проведении новогоднего праздника в Гусевском Доме ребенка.



Ребята обратились к студентам колледжа и собрали необходимую сумму денег, купили подарки, подготовили сценарий и 28 декабря тепло поздравили детишек трехлетнего возраста.



«Идея поздравить малышей появилась в начале декабря, мы встретили одобрение и поддержку в колледже, и заведующей Дома ребенка Нины Петровны Тростянской. Когда мы увидели реакцию на наше выступление и радостные лица маленьких жителей уютного дома во время вручения им подарков, то испытали чувство сопереживания, радости, душевной теплоты. А улыбчивые лица и искорки счастья в глазах детей никого не оставили равнодушными» – отметили волонтеры колледжа.

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