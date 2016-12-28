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На улицах Гусева появились сказочные рейсовые автобусы под управлением Дедов Морозов

28 декабрь 2016, 16:08
На улицах Гусева появились сказочные рейсовые автобусы под управлением Дедов Морозов
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На улицах Гусева в предпраздничные дни появились сказочные рейсовые автобусы. Ими управляют Деды Морозы. В салонах автобусов играет волшебная новогодняя музыка.

Преподаватели и ребята из Детской школы искусств нарисовали на окнах автобусов причудливые узоры и символ 2017 года – петушка. Радуют неподдельные восторженные взгляды детей, удивление и улыбки взрослых.

Руководство Автоколонны 1802 решило подарить новогоднее настроение жителям и гостям нашего города. На фото водитель рейсового автобуса Евгений Самаричев в роли Деда мороза.
Теги: новый год автоколонна
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# 1 Лактионов Ю.М.
  • Сегодня, 16:36
  • Гости

Уважаемые, Дорогие Гусевцы!
Мамы, Папы, Ветераны, Пенсионеры, Дети, впрочем все, все, все.
Вот и прошёл 2016 год. Стали мы на год мудрее. У кого-то сбылись мечты. Кто- то ,наоборот, возлагает надежды на будущий. Вообще, жизнь продолжается. В году минувшем, Дорогие Гусевцы, радовал вас по мере возможности всякими новостями. Надеюсь в следующем году вы будете моими заинтересованными читателями. Радовать буду всех.
С наступающим Новым годом вас дорогие Гусевцы. Счастья, всех благ, и всего самого наилучшего.

Искренне, всегда Ваш Ю.М. Лактионов.
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# 2 САНТА- КЛАУС
  • Сегодня, 20:09
  • Гости
Клоун местный ты Юрий Михайлович!
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# 3 Стрёмный пасссажир
  • Сегодня, 21:33
  • Гости
Блин, жарко же бедным водилам!
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