На улицах Гусева появились сказочные рейсовые автобусы под управлением Дедов Морозов
28 декабрь 2016, 16:08
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На улицах Гусева в предпраздничные дни появились сказочные рейсовые автобусы. Ими управляют Деды Морозы. В салонах автобусов играет волшебная новогодняя музыка.новый год автоколонна
Преподаватели и ребята из Детской школы искусств нарисовали на окнах автобусов причудливые узоры и символ 2017 года – петушка. Радуют неподдельные восторженные взгляды детей, удивление и улыбки взрослых.
Руководство Автоколонны 1802 решило подарить новогоднее настроение жителям и гостям нашего города. На фото водитель рейсового автобуса Евгений Самаричев в роли Деда мороза.
Преподаватели и ребята из Детской школы искусств нарисовали на окнах автобусов причудливые узоры и символ 2017 года – петушка. Радуют неподдельные восторженные взгляды детей, удивление и улыбки взрослых.
Руководство Автоколонны 1802 решило подарить новогоднее настроение жителям и гостям нашего города. На фото водитель рейсового автобуса Евгений Самаричев в роли Деда мороза.
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