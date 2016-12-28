На улицах Гусева появились сказочные рейсовые автобусы под управлением Дедов Морозов

28 декабрь 2016, 16:08

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На улицах Гусева в предпраздничные дни появились сказочные рейсовые автобусы. Ими управляют Деды Морозы. В салонах автобусов играет волшебная новогодняя музыка.



Преподаватели и ребята из Детской школы искусств нарисовали на окнах автобусов причудливые узоры и символ 2017 года – петушка. Радуют неподдельные восторженные взгляды детей, удивление и улыбки взрослых.



Руководство Автоколонны 1802 решило подарить новогоднее настроение жителям и гостям нашего города. На фото водитель рейсового автобуса Евгений Самаричев в роли Деда мороза.

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