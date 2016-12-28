С песнями, хороводами и плясками прошли новогодние утренники для воспитанников ДЮЦ

28 декабрь 2016, 16:37

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Новый год – это время волшебства, доброй сказки и ожидания чуда, один из самых любимых и долгожданных, радостных и душевных праздников.



Радостно, с песнями, хороводами, плясками и играми 24 декабря прошли новогодние утренники для обучающихся Детско-юношеского центра. Приятно было видеть счастливые лица детей и улыбки родителей. Праздник всех объединил и принес много светлых и добрых эмоций.



Первыми в волшебной сказке побывали наши малыши из объединения «Семицветик». Далее ещё три утренника состоялись в Гарнизонном Доме офицеров для ребят постарше. Педагоги и ребята, участвовавшие в новогодних представлениях, проявили себя хорошими артистами, показав своё творчество, артистизм и организаторские способности.



Праздничная атмосфера этого дня никого не оставила равнодушным, после этого дети и взрослые долго не хотели расходиться, фотографировались, общались, говорили слова благодарности педагогам.



Особую благодарность выражаем сотрудникам и директору Гарнизонного Дома Офицеров министерства обороны России Николаю Адамовичу Фицнеру за помощь в организации Новогодних утренников.



Коллектив Детско-юношеского центра поздравляем всех с наступающим Новым годом!

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