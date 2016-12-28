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С песнями, хороводами и плясками прошли новогодние утренники для воспитанников ДЮЦ

28 декабрь 2016, 16:37
С песнями, хороводами и плясками прошли новогодние утренники для воспитанников ДЮЦ
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Новый год – это время волшебства, доброй сказки и ожидания чуда, один из самых любимых и долгожданных, радостных и душевных праздников.

Радостно, с песнями, хороводами, плясками и играми 24 декабря прошли новогодние утренники для обучающихся Детско-юношеского центра. Приятно было видеть счастливые лица детей и улыбки родителей. Праздник всех объединил и принес много светлых и добрых эмоций.

Первыми в волшебной сказке побывали наши малыши из объединения «Семицветик». Далее ещё три утренника состоялись в Гарнизонном Доме офицеров для ребят постарше. Педагоги и ребята, участвовавшие в новогодних представлениях, проявили себя хорошими артистами, показав своё творчество, артистизм и организаторские способности.

Праздничная атмосфера этого дня никого не оставила равнодушным, после этого дети и взрослые долго не хотели расходиться, фотографировались, общались, говорили слова благодарности педагогам.

Особую благодарность выражаем сотрудникам и директору Гарнизонного Дома Офицеров министерства обороны России Николаю Адамовичу Фицнеру за помощь в организации Новогодних утренников.

Коллектив Детско-юношеского центра поздравляем всех с наступающим Новым годом!
Теги: новый год ДЮЦ
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# 1 Лактионов Ю.М.
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  • Гости

Уважаемые, Дорогие Гусевцы!
Мамы, Папы, Ветераны, Пенсионеры, Дети, впрочем все, все, все.
Вот и прошёл 2016 год. Стали мы на год мудрее. У кого-то сбылись мечты. Кто- то ,наоборот, возлагает надежды на будущий. Вообще, жизнь продолжается. В году минувшем, Дорогие Гусевцы, радовал вас по мере возможности всякими новостями. Надеюсь в следующем году вы будете моими заинтересованными читателями. Радовать буду всех.
С наступающим Новым годом вас дорогие Гусевцы. Счастья, всех благ, и всего самого наилучшего.

Искренне, всегда Ваш Ю.М. Лактионов.
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