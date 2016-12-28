Автосервис Техник
» » » Янтарный комбинат планирует добывать «солнечный камень» в Гусевском и Озёрском округах

Янтарный комбинат планирует добывать «солнечный камень» в Гусевском и Озёрском округах

28 декабрь 2016, 17:17
Янтарный комбинат планирует добывать «солнечный камень» в Гусевском и Озёрском округах
  • Размер шрифта
  • +
  • ++
Янтарный комбинат планирует добывать «солнечный камень» в Гусевском и Озёрском округах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава предприятия Михаил Зацепин.

«Запасы янтаря рассредоточены по всей Калининградской области. В том числе – в Гусевском и Озерском районах. Мы планируем провести геологические изыскания, чтобы определить, насколько ликвидны эти месторождения: сколько килограммов янтаря приходится на куб породы. В случае положительного заключения в этих округах будут создаваться новые рабочие места», — написал глава комбината.

Калининградский янтарный комбинат является единственным предприятием, осуществляющим добычу янтаря промышленным способом, и единственным в России, имеющим лицензию на добычу и переработку янтаря-сырца.
Теги: Янтарный комбинат Михаил Зацепин
215 просмотров   |   4 комментария
0
Другие новости по теме
Со 2 июля в Гусевском музее будет действовать выставка из Калининградского музея янтаря «Янтарные сокровища»
Со 2 июля в Гусевском музее будет действовать выставка из Калининградского музея янтаря «Янтарные сокровища»
ГТРК «Калининград»: Калининградская область начнет подготовку специалистов по обработке и добыче янтаря
ГТРК «Калининград»: Калининградская область начнет подготовку специалистов по обработке и добыче янтаря
В Гусеве и Озерске будут готовить специалистов для янтарной отрасли
В Гусеве и Озерске будут готовить специалистов для янтарной отрасли
Житель Гусева задержан за незаконную добычу янтаря
Житель Гусева задержан за незаконную добычу янтаря
# 1 аватар жжот
  • Сегодня, 18:06
  • Гости
Ну теперь заживем!! Ура. Товарищи!
ЦитироватьОтветить0
# 2 ГераБуФфон
  • Сегодня, 18:57
  • Гости
Под исследования заложены деньги(надеюсь большие),-в конечном итоге:янтаря нет...печаль))
ЦитироватьОтветить0
# 3 Прохожий
  • Сегодня, 20:15
  • Гости
Скоро и у нас подорожают помпы и экскаваторы... smile
ЦитироватьОтветить0
# 4 Мираторг
  • Сегодня, 20:31
  • Посетители
Да денежку освоят и досвидос. В советское время делали у нас пробную добычу. Янтарь есть, но грунт в десятки раз беднее чем в Янтарном.
Регистрация: 3.02.2014   Всего 129 комментариевЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent