Янтарный комбинат планирует добывать «солнечный камень» в Гусевском и Озёрском округах
28 декабрь 2016, 17:17
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Янтарный комбинат планирует добывать «солнечный камень» в Гусевском и Озёрском округах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава предприятия Михаил Зацепин.Теги: Янтарный комбинат Михаил Зацепин
«Запасы янтаря рассредоточены по всей Калининградской области. В том числе – в Гусевском и Озерском районах. Мы планируем провести геологические изыскания, чтобы определить, насколько ликвидны эти месторождения: сколько килограммов янтаря приходится на куб породы. В случае положительного заключения в этих округах будут создаваться новые рабочие места», — написал глава комбината.
Калининградский янтарный комбинат является единственным предприятием, осуществляющим добычу янтаря промышленным способом, и единственным в России, имеющим лицензию на добычу и переработку янтаря-сырца.
«Запасы янтаря рассредоточены по всей Калининградской области. В том числе – в Гусевском и Озерском районах. Мы планируем провести геологические изыскания, чтобы определить, насколько ликвидны эти месторождения: сколько килограммов янтаря приходится на куб породы. В случае положительного заключения в этих округах будут создаваться новые рабочие места», — написал глава комбината.
Калининградский янтарный комбинат является единственным предприятием, осуществляющим добычу янтаря промышленным способом, и единственным в России, имеющим лицензию на добычу и переработку янтаря-сырца.
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