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«Городской объектив»: Они настоящие!

28 декабрь 2016, 17:41
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За что мы так любим Новый год? За подарки? Конечно, но на день рождения их все же больше. За обильный и вкусный стол? Безусловно, однако в календаре немало других «красных дат», которые мы отмечаем с не меньшим размахом. За ощущение сказки и предчувствие чуда - вот за что! Накануне Нового года мы встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой и попросили рассказать о сказочном закулисье.

Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- выяснили, что фонд пенсионный нам готовит в новом году;
- взяли автограф у легенды мирового бокса Кости Дзю;
- посмотрели визитку Алины Кучерявых;
- узнали у Снегурочки, умеет ли она плавать;
- подарили рождественскую розу;
- запаслись программой телепередач и фильмов на все новогодние праздники.

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Теги: Городской объектив
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