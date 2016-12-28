За 25 лет работы Гусевский музей посетило более 100 тысяч человек
28 декабрь 2016, 18:10
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Гусевскому Историко-краеведческому музею исполнилось 25 лет. Власти муниципалитета придают этому событию особенное значение, поскольку музей привлекает в город тысячи туристов. Как музей гусевской школы №3 в самом начале 90-х стал городским, расскажет корреспондент «ГТРК «Калининград».Теги: музей
25 свечей на торте в виде музея — яркий акцент торжества. Музейное сообщество Калининградской области отмечает особую роль властей муниципалитета, поддерживающих проекты, направленные на патриотическое воспитание молодёжи. Горожане вспоминают имя основателя местного храма истории Александра Иванова. Благодаря энтузиазму школьного учителя сотни гусевских мальчишек и девчонок принимали участие в поисковой работе, вели переписку с фронтовиками.
Наталья Ситникова, директор музея:
— Казалось бы страна катится в какую-то непроглядную тьму, а были огоньки по всей стране, которые так любили свою Родину и, не щадя живота своего, своей жизнью и поступками доносили правду о том, что было.
Многие муниципалитеты области до сих пор не решаются нести бремя расходов, связанных с созданием музеев. Гусевцы взялись за непростое дело в тяжелейших экономических условиях 90-х и превратили свой музей в одну из визитных карточек Янтарного края. Сегодня экспозиция пополняется новыми экспонатами, художники и коллекционеры из разных регионов страны охотно выставляют картины и редкие предметы в залах гусевского музея.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— В этой витрине находятся открытки 1913 года, эпоха гусиного пера уже прошла, письма писали металлическими перьями.
Константин Колодяжный, коллекционер:
— 1963-й, я пошёл в первый класс и мама мне подарила набор марок, назывались «Ягоды СССР», вот с тех пор и заложена коллекция. Я однажды на футболе сломал колено, когда меня гипсовали начал терять сознание, падаю со стула и думаю, где дети, жена на месте, а как мои тетрадки, книги и документы.
Открытки и конверты, чернильницы и промокашки, карандаши и авторучки. Увлечённый собиратель признаётся, что никогда не занимался подсчётом предметов своей коллекции. Специалисты готовы помочь энтузиастам в систематизации материалов. Научная работа и современные выставочные пространства Гусева получили высочайшую оценку на знаменитом фестивале «Интермузей» в Москве. Популярность этого места выражается в количестве посетителей, за 25 лет их было более 100 тысяч человек.
25 свечей на торте в виде музея — яркий акцент торжества. Музейное сообщество Калининградской области отмечает особую роль властей муниципалитета, поддерживающих проекты, направленные на патриотическое воспитание молодёжи. Горожане вспоминают имя основателя местного храма истории Александра Иванова. Благодаря энтузиазму школьного учителя сотни гусевских мальчишек и девчонок принимали участие в поисковой работе, вели переписку с фронтовиками.
Наталья Ситникова, директор музея:
— Казалось бы страна катится в какую-то непроглядную тьму, а были огоньки по всей стране, которые так любили свою Родину и, не щадя живота своего, своей жизнью и поступками доносили правду о том, что было.
Многие муниципалитеты области до сих пор не решаются нести бремя расходов, связанных с созданием музеев. Гусевцы взялись за непростое дело в тяжелейших экономических условиях 90-х и превратили свой музей в одну из визитных карточек Янтарного края. Сегодня экспозиция пополняется новыми экспонатами, художники и коллекционеры из разных регионов страны охотно выставляют картины и редкие предметы в залах гусевского музея.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— В этой витрине находятся открытки 1913 года, эпоха гусиного пера уже прошла, письма писали металлическими перьями.
Константин Колодяжный, коллекционер:
— 1963-й, я пошёл в первый класс и мама мне подарила набор марок, назывались «Ягоды СССР», вот с тех пор и заложена коллекция. Я однажды на футболе сломал колено, когда меня гипсовали начал терять сознание, падаю со стула и думаю, где дети, жена на месте, а как мои тетрадки, книги и документы.
Открытки и конверты, чернильницы и промокашки, карандаши и авторучки. Увлечённый собиратель признаётся, что никогда не занимался подсчётом предметов своей коллекции. Специалисты готовы помочь энтузиастам в систематизации материалов. Научная работа и современные выставочные пространства Гусева получили высочайшую оценку на знаменитом фестивале «Интермузей» в Москве. Популярность этого места выражается в количестве посетителей, за 25 лет их было более 100 тысяч человек.
Виталий Хвалей
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