Студенты политеха провели новогодний утренник для «особенных» детей в социальном реабилитационном центре

29 декабрь 2016, 15:13

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27 декабря 2016 года МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Гусевском городском округе» распахнул двери отремонтированного социально-реабилитационного отделения, и порадовал маленьких жителей Гусева с ограниченными возможностями здоровья, ставшим уже традиционным, ярким новогодним представлением.



Встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой, лесными зверями и сказочными персонажами создало атмосферу волшебного новогоднего вечера. Восторг, радость и искренние положительные эмоции наших «особенных» деток, с которым они наблюдали за новогодним представлением, растопило сердца всех присутствующих в зале.



Проведение новогоднего утренника для детей с ограниченными возможностями здоровья было бы невозможным без помощи, студентов-волонтеров «Гусевского политехнического техникума»: Скуратовой Антонины, Сидоровой Виктории, Кушнир Ольги, Елизаровой Валерии, Зориной Надежды, Сандросян Аревики, Баринова Кирилла, Одинцовой Маргариты под руководством Орловой Натальи Александровны.



«Комплексный центр социального обслуживания населения в Гусевском городском округе» выражает благодарность директору техникума Канаевой Екатерине Николаевне и благодарит всех участников новогоднего представления за оказанную помощь и желает дальнейших успехов на этом нелегком, но весьма интересном поприще.



Огромную благодарность МБУ «КЦСОН в ГГО» в лице директора Грушко Любовь Николаевны выражает: ОАО "Гусев - Водоканал" в лице директора Левочкина Дениса Юрьевича и отдельные слова благодарности: начальнику ВНС – Климову В.А., электрогазосварщику - Сережину С.В., каменщику – Червинскому А.А., штукатуру - маляру – Янч Э.И., оператору фильтрозала Левочкиной М.В. – за помощь в проведении ремонтных работ в социально - реабилитационном отделении и изготовление новогоднего уличного украшения. МУП «Управление ЖКХ» в лице директора Копейко Сергея Ивановича, МБУ «Чистота» в лице директора Думова Михаила Николаевича - за подключение и установку новогоднего «Солнышка», радующего местных жителей своим ослепительным сиянием.



МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Гусевском городском округе» поздравляет всех с наступающим Новым 2017 годом! Пусть в уходящем году останутся все неудачи, слёзы и несбывшиеся надежды. А Новый год принесёт успех, радость, удачу, положительные перемены и исполнение самых заветных желаний!

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