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В Гусеве Полицейский Дед Мороз провел «спецоперацию» в детском доме

31 декабрь 2016, 12:17
В Гусеве Полицейский Дед Мороз провел «спецоперацию» в детском доме
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Полицейские города Гусева Калининградской области провели операцию «Полицейский Дед Мороз». Начальник МО МВД России «Гусевский» подполковник полиции Дмитрий Князев вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравили с наступающими новогодними праздниками воспитанников подшефного детского дома «Росток». Сказочными персонажами выступили переодетые в костюмы начальник полиции Владимир Визнович и начальник отдела кадров Анна Богданова.

Полицейские и дети вместе весело провели время, пели песни, водили хороводы, читали стихи. В завершении Дед Мороз подарил ребятам подарки, два проигрывателя с функцией караоке, настольные светильники и настенные календари, чем исполнил их долгожданные желания. Администрация детского дома и ребята в свою очередь поздравили полицейских с наступающими праздниками и вручили подарки, сделанные своими руками.
Теги: полиция детский дом новый год
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