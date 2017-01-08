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Педагоги ДЮЦ организовали для обучающихся поход выходного дня в Грэсовский лес

8 январь 2017, 12:29
Педагоги ДЮЦ организовали для обучающихся поход выходного дня в Грэсовский лес
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Зимние походы невероятно полезны, красивы и совершенно не похожи на летние пешие прогулки. Каждому туристу следует обязательно сходить в такое путешествие не пожалев времени и сил на подготовку.

5 января 2017 года педагоги Детско-юношеского центра организовали зимний поход выходного дня в Грэсовский лес для обучающихся из объединений «Туризм».

Зимний поход это не просто праздник для детей, это огромная ответственность для взрослых, поэтому были приглашены родители. И праздник удался на славу! После прохождения туристических заданий от руководителя по туризму Владимира Сергеевича Наумова, ребята с удовольствием катались с горок, играли в игры со снегом.

Ну, какой же поход без костра и вкусного угощения? Все участники похода с удовольствием лакомились жареными сосисками и сухариками, пили вкусный чай и кушали плов. В зимний холод просто царское угощение!

Время пролетело незаметно и пришла пора уходить, но даже самые младшие участники похода не хотели покидать зимнюю сказку.

Огромное спасибо детям и родителям, которые отважились на холодное приключение на зимних каникулах.
Теги: ДЮЦ поход
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# 1 Татьяна
  • Сегодня, 15:19
  • Гости
Молодцы! Видно, что дети довольны!
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