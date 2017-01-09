В храме Всех Святых в Гусеве готовят экспозицию, посвященную Первой мировой войне
9 январь 2017, 17:26
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В цокольном этаже нового храма Всех Святых в Гусеве появится экспозиция, посвящённая событиям Первой Мировой войны. Об этом сообщает «ГТРК «Калининград».Теги: храм Первая мировая война Гумбинненская победа
Центральное место будет отведено материалам, которые расскажут о знаменитом Гумбинненском сражении и чудесном явлении Божьей Матери русским солдатам осенью 1914 года перед битвой у города Августов Сувалкской губернии Российской империи (сегодня это территория Польши). Названия тематических разделов: «Неизбежность войны», «Отбытие на войну», «Сестры милосердия. Подвиг самопожертвования», «Окопная война, ее тяготы, разложение и результат», «Священники и православие в Первой мировой войне. Символы памяти».
Наталья Ситникова, директор краеведческого музея Гусева:
— Уже получено благословение его Святейшества, начаты проектные работы совместно с музейщиками и учёными из Санкт-Петербурга. Это настолько важная тема и сейчас открывшийся храм Всех Святых памяти павших в годы Первой мировой войны обязывает эту тему развивать и претворять в будущую экспозицию.
Центральное место будет отведено материалам, которые расскажут о знаменитом Гумбинненском сражении и чудесном явлении Божьей Матери русским солдатам осенью 1914 года перед битвой у города Августов Сувалкской губернии Российской империи (сегодня это территория Польши). Названия тематических разделов: «Неизбежность войны», «Отбытие на войну», «Сестры милосердия. Подвиг самопожертвования», «Окопная война, ее тяготы, разложение и результат», «Священники и православие в Первой мировой войне. Символы памяти».
Наталья Ситникова, директор краеведческого музея Гусева:
— Уже получено благословение его Святейшества, начаты проектные работы совместно с музейщиками и учёными из Санкт-Петербурга. Это настолько важная тема и сейчас открывшийся храм Всех Святых памяти павших в годы Первой мировой войны обязывает эту тему развивать и претворять в будущую экспозицию.
Виталий Хвалей
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