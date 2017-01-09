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В храме Всех Святых в Гусеве готовят экспозицию, посвященную Первой мировой войне

9 январь 2017, 17:26
В храме Всех Святых в Гусеве готовят экспозицию, посвященную Первой мировой войне
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В цокольном этаже нового храма Всех Святых в Гусеве появится экспозиция, посвящённая событиям Первой Мировой войны. Об этом сообщает «ГТРК «Калининград».

Центральное место будет отведено материалам, которые расскажут о знаменитом Гумбинненском сражении и чудесном явлении Божьей Матери русским солдатам осенью 1914 года перед битвой у города Августов Сувалкской губернии Российской империи (сегодня это территория Польши). Названия тематических разделов: «Неизбежность войны», «Отбытие на войну», «Сестры милосердия. Подвиг самопожертвования», «Окопная война, ее тяготы, разложение и результат», «Священники и православие в Первой мировой войне. Символы памяти».

Наталья Ситникова, директор краеведческого музея Гусева:
— Уже получено благословение его Святейшества, начаты проектные работы совместно с музейщиками и учёными из Санкт-Петербурга. Это настолько важная тема и сейчас открывшийся храм Всех Святых памяти павших в годы Первой мировой войны обязывает эту тему развивать и претворять в будущую экспозицию.

Виталий Хвалей
Теги: храм Первая мировая война Гумбинненская победа
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# 1 кирюша ролекс
  • Вчера, 19:00
  • Гости
как же мы жили то без этого непонимаю слава богу дожили
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# 2 Свят
  • Вчера, 19:48
  • Гости
Цитата: кирюша ролекс
как же мы жили то без этого непонимаю слава богу дожили

Мракобес, твоё мнение не в тренде всеобщей веры, надежды и любови. Не гневи, молчи!
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# 3 мракобес
  • Вчера, 22:11
  • Гости
Свят,
расскажи лучше святоша когда ваш бох обратит время на настоящее--очереди на жильё ветеранам молодым семьям детям сиротам и вообще обездоленным , на дороги , на реальные пенсии, ит.д
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# 4 Свят
  • Вчера, 23:28
  • Гости
Цитата: мракобес
Свят,
расскажи лучше святоша когда ваш бох обратит время на настоящее--очереди на жильё ветеранам молодым семьям детям сиротам и вообще обездоленным , на дороги , на реальные пенсии, ит.д


Всё это уже есть, очнись!
Проси что-либо новенькое, хочешь очки розовые или под флаг радужный - в миг обратит?!
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