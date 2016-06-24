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«Воссоздание имения Геринга под Калининградом — пример явной нацификации»

10 январь 2017, 13:52
«Воссоздание имения Геринга под Калининградом — пример явной нацификации»

Советские воины на подступах к Гумбиннену (ныне г. Гусев Калининградской области). 1944 год
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Планы воссоздания в Калининградской области охотничьего имения нациста Геринга, приговорённого Нюрнбергским трибуналом к смертной казни, является примером явной нацификации. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 10 января, латвийский антифашист Евгений Осипов.

«Что-то подобное мы наблюдали и продолжаем наблюдать в Латвии, — продолжил Осипов. — Например, много лет подряд у нас происходит навязчивое обеление нацистского преступника, добровольного карателя, палача евреев и детоубийцы Герберта Цукурса. Главный упор делается на то, что до войны он был самым титулованным латышским лётчиком, и этот факт используется в качестве повода для постановки мюзиклов в его честь, изготовления почтовых марок с его изображением, многочисленных дискуссий на тему «трагической судьбы» латышского лётчика».

«В итоге сам факт процесса общественной реабилитации нацистского преступника становится обыденным и непременно приводит к размытию чёткого понимания зловещей сущности данного персонажа. Примерно тоже самое будет происходить и с так называемой «дачей Геринга», который, как в случае с Цукурсом, тоже был неплохим лётчиком, что обязательно вспомнят создатели «туристического объекта», — считает Осипов.

По его мнению, следующим этапом может стать открытие — «опять же для привлечения туристов» — музея защитников Кёнигсберга. «В результате, на общем фоне «туристического значения» Калининграда идея переименования города станет не такой уж бредовой», — полагает латвийский антифашист.

ИА REGNUM уточняет, что о планах воссоздать охотничье имение военного преступника Геринга заявила индивидуальный предприниматель из г. Гусева Калининградской области Олеся Сафонова. При этом бизнесвумен назвала будущее строение — «новым общедоступным объектом туристической и рекреационной инфраструктуры Калининградской области».

Речь идёт о т.н. «рейхсегерьхофе» («имперском охотничьем дворе»), который в 1935 году построил в Восточной Пруссии Герман Геринг — ближайший подельник Гитлера. На этом месте (ныне территория природного парка Калининградской области) уже стоял охотничий домик Вильгельма II, однако кайзер отказал Герингу, пришедшему к власти в 1933 году, бывать в своём доме в дни охоты.

После агрессии Германии на Советский Союз рейхсегерьхоф служил в качестве штаб-квартиры Геринга, ставшего к тому времени главнокомандующим ВВС фашистской Германии. 20 октября 1944 года после начала Гумбиннен-Гольдапской фронтовой наступательной операции Красной армии рейхсегерьхоф был сожжён по приказу же Геринга.

По данным региональных СМИ, 32-летняя предпринимательница Олеся Сафонова может быть связана деловыми отношениями с вице-премьером правительства Калининградской области Александром Егорычевым.
Теги: Олеся Сафонова дача Геринга Виштинец
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# 1 Зритель
  • Сегодня, 14:34
  • Гости
Ну ведь бред полный!
ЦитироватьОтветить1
# 2 Kilo Irisok
  • Сегодня, 14:56
  • Посетители
Зритель,
по факту - да, бред...
но, дьявол, как всегда, кроется в деталях...
дуреха 25 годков, походу, тупо не знает кто такой "Геринг", а Егорычев не объяснил... laughing
она-то думала, что " воссоздать" дачу Геринга" это круто... smile
интересно, есле оно собиралось "воссоздать", то и портреты фюрера она бы кругом развешало?
и бюсты поставило?
для привлечения "турыстов"... laughing
вот бы поглазели....
Регистрация: 24.06.2016   Всего 35 комментариевЦитироватьОтветить0

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