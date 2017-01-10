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Храм Успения Пресвятой Богородицы обеспечивает в холода гусевских бездомных горячим питанием

10 январь 2017, 14:34
Храм Успения Пресвятой Богородицы обеспечивает в холода гусевских бездомных горячим питанием
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Как сообщили в региональном министерстве социальной политики, в штатном режиме помощь бездомным в Калининградской области оказывает областной Центр социальной адаптации.

В период новогодних праздничных дней, когда столбик термометра в самом западном регионе России преодолел отметку в 15 градусов ниже нуля, сотрудники Центра социальной адаптации, подведомственного министерству социальной политики области, вышли в рейды в места нахождения граждан без определённого места жительства и лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

Центр социальной адаптации тесно сотрудничает с различными организациями, которые занимаются организацией горячего питания.

Бесплатное горячее питание лицам, не имеющим постоянного места жительства, и всем нуждающимся в Гусеве предоставляется ежедневно сотрудниками Храма Успения Пресвятой Богородицы по адресу: ул. З. Космодемьянской, 17.
Теги: бездомные храм
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