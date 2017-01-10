С песнями, шутками и смехом встречали год Огненного Петуха в детской библиотеке

10 январь 2017, 15:03

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С песнями, шутками и смехом 9 января в Центральной детской библиотеке встречали год Огненного Петуха! Ребят и их родителей развлекали сразу в трех залах, предлагая забавы на любой вкус: новогоднее караоке, викторины, фейс-арт, мастер-классы и настольные игры.



Младшие школьники, у которых все еще продолжается приятный период зимних каникул, с удовольствием собирали бусы из макарон, составляли яркие коллажи и мастерили открытки.



Ребята постарше соревновались в отгадывании викторин, играли в лото и другие настольные игры, пели новогодние песни. Даже такая стандартная для начала нового года процедура, как смена номера библиотечного формуляра, проходила в форме игры: номера "прятались" среди конфет.



Думаем, сам Огненный Петух остался доволен такой веселой и яркой встречей!

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