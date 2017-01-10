Автосервис Техник
» » » С песнями, шутками и смехом встречали год Огненного Петуха в детской библиотеке

С песнями, шутками и смехом встречали год Огненного Петуха в детской библиотеке

10 январь 2017, 15:03
С песнями, шутками и смехом встречали год Огненного Петуха в детской библиотеке
  • Размер шрифта
  • +
  • ++
С песнями, шутками и смехом 9 января в Центральной детской библиотеке встречали год Огненного Петуха! Ребят и их родителей развлекали сразу в трех залах, предлагая забавы на любой вкус: новогоднее караоке, викторины, фейс-арт, мастер-классы и настольные игры.

Младшие школьники, у которых все еще продолжается приятный период зимних каникул, с удовольствием собирали бусы из макарон, составляли яркие коллажи и мастерили открытки.

Ребята постарше соревновались в отгадывании викторин, играли в лото и другие настольные игры, пели новогодние песни. Даже такая стандартная для начала нового года процедура, как смена номера библиотечного формуляра, проходила в форме игры: номера "прятались" среди конфет.

Думаем, сам Огненный Петух остался доволен такой веселой и яркой встречей!
Теги: библиотека новый год
0 просмотров
1
Другие новости по теме
В Центральной библиотеке прошла квест – игра «Мультдозор»
В Центральной библиотеке прошла квест – игра «Мультдозор»
В Центральной библиотеке прошел финал квест-игры «Литературный мистический дозор»
В Центральной библиотеке прошел финал квест-игры «Литературный мистический дозор»
Мероприятия в Библиотеке и Музее
Мероприятия в Библиотеке и Музее
20 апреля в городской библиотеке пройдёт «Библионочь»
20 апреля в городской библиотеке пройдёт «Библионочь»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent