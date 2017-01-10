С песнями, шутками и смехом встречали год Огненного Петуха в детской библиотеке
10 январь 2017, 15:03
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С песнями, шутками и смехом 9 января в Центральной детской библиотеке встречали год Огненного Петуха! Ребят и их родителей развлекали сразу в трех залах, предлагая забавы на любой вкус: новогоднее караоке, викторины, фейс-арт, мастер-классы и настольные игры.библиотека новый год
Младшие школьники, у которых все еще продолжается приятный период зимних каникул, с удовольствием собирали бусы из макарон, составляли яркие коллажи и мастерили открытки.
Ребята постарше соревновались в отгадывании викторин, играли в лото и другие настольные игры, пели новогодние песни. Даже такая стандартная для начала нового года процедура, как смена номера библиотечного формуляра, проходила в форме игры: номера "прятались" среди конфет.
Думаем, сам Огненный Петух остался доволен такой веселой и яркой встречей!
Младшие школьники, у которых все еще продолжается приятный период зимних каникул, с удовольствием собирали бусы из макарон, составляли яркие коллажи и мастерили открытки.
Ребята постарше соревновались в отгадывании викторин, играли в лото и другие настольные игры, пели новогодние песни. Даже такая стандартная для начала нового года процедура, как смена номера библиотечного формуляра, проходила в форме игры: номера "прятались" среди конфет.
Думаем, сам Огненный Петух остался доволен такой веселой и яркой встречей!
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