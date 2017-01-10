«Называть руины «фашистским наследием» - обман»: Сафонова о строительстве на месте «дачи Геринга»
10 январь 2017, 15:38
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Предприниматель из Гусева Олеся Сафонова намерена построить в Роминтенской пуще гостевой дом на месте довоенной усадьбы. При этом обвинения в «восстановлении фашистского наследия» Сафонова считает нелепыми. Об этом бизнесвумен заявила Клопс.Ru, рассказывая о своих планах.Теги: Олеся Сафонова дача Геринга
«Я никогда не употребляла название, в котором использовалось имя нацистского преступника. У проекта есть рабочее название — «Гостевой дом «Красный лес». Будет полностью новое здание», — пояснила Олеся Сафонова.
Ранее сообщалось о том, что Сафонова собирается «практически воссоздать» «дачу Геринга» — так в обиходе называют постройку. Некоторые СМИ высказались относительно таких намерений критически, обвинив предпринимателя в «нацификации».
«Я всегда вела предпринимательскую деятельность в соответствии с законами нашей страны. Я уверена, что инвестиции в туризм на востоке Калининградской области — это не только вопрос бизнеса, но и развитие калининградской глубинки. Гостиниц, гостевых домов здесь очень не хватает, это мнение наших гостей. Но глупость, абсолютная ложь про восстановление мною «фашистского наследия» нелепа и обидна. Мой прадед погиб в 41-м под Ленинградом, другой прадедушка дошёл до Берлина. Это семейная память, её невозможно забыть или предать», — подчеркнула Олеся Сафонова.
По её словам, молва приписывает название «дача Геринга» десяткам развалин на территории области.
«Это известно каждому калининградцу. Я не историк, но называть руины фундамента «фашистским наследием» — прямой обман, передёргивание фактов и поиск заговоров там, где их нет и не может быть по определению», — добавила бизнесвумен.
Усадьба в Роминтенской пуще представляла собой целую охотничью базу. Здания отличались богатым интерьером. Дом в норвежском стиле из красного дерева появился спустя год после того, как в 1890-м кайзер Вильгельм II запретил в пуще охоту без специального разрешения. Теперь здание размещается в Центральном парке Калининграда.
«Я никогда не употребляла название, в котором использовалось имя нацистского преступника. У проекта есть рабочее название — «Гостевой дом «Красный лес». Будет полностью новое здание», — пояснила Олеся Сафонова.
Ранее сообщалось о том, что Сафонова собирается «практически воссоздать» «дачу Геринга» — так в обиходе называют постройку. Некоторые СМИ высказались относительно таких намерений критически, обвинив предпринимателя в «нацификации».
«Я всегда вела предпринимательскую деятельность в соответствии с законами нашей страны. Я уверена, что инвестиции в туризм на востоке Калининградской области — это не только вопрос бизнеса, но и развитие калининградской глубинки. Гостиниц, гостевых домов здесь очень не хватает, это мнение наших гостей. Но глупость, абсолютная ложь про восстановление мною «фашистского наследия» нелепа и обидна. Мой прадед погиб в 41-м под Ленинградом, другой прадедушка дошёл до Берлина. Это семейная память, её невозможно забыть или предать», — подчеркнула Олеся Сафонова.
По её словам, молва приписывает название «дача Геринга» десяткам развалин на территории области.
«Это известно каждому калининградцу. Я не историк, но называть руины фундамента «фашистским наследием» — прямой обман, передёргивание фактов и поиск заговоров там, где их нет и не может быть по определению», — добавила бизнесвумен.
Усадьба в Роминтенской пуще представляла собой целую охотничью базу. Здания отличались богатым интерьером. Дом в норвежском стиле из красного дерева появился спустя год после того, как в 1890-м кайзер Вильгельм II запретил в пуще охоту без специального разрешения. Теперь здание размещается в Центральном парке Калининграда.
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