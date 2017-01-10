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«Называть руины «фашистским наследием» - обман»: Сафонова о строительстве на месте «дачи Геринга»

10 январь 2017, 15:38
«Называть руины «фашистским наследием» - обман»: Сафонова о строительстве на месте «дачи Геринга»
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Предприниматель из Гусева Олеся Сафонова намерена построить в Роминтенской пуще гостевой дом на месте довоенной усадьбы. При этом обвинения в «восстановлении фашистского наследия» Сафонова считает нелепыми. Об этом бизнесвумен заявила Клопс.Ru, рассказывая о своих планах.

«Я никогда не употребляла название, в котором использовалось имя нацистского преступника. У проекта есть рабочее название — «Гостевой дом «Красный лес». Будет полностью новое здание», — пояснила Олеся Сафонова.

Ранее сообщалось о том, что Сафонова собирается «практически воссоздать» «дачу Геринга» — так в обиходе называют постройку. Некоторые СМИ высказались относительно таких намерений критически, обвинив предпринимателя в «нацификации».

«Я всегда вела предпринимательскую деятельность в соответствии с законами нашей страны. Я уверена, что инвестиции в туризм на востоке Калининградской области — это не только вопрос бизнеса, но и развитие калининградской глубинки. Гостиниц, гостевых домов здесь очень не хватает, это мнение наших гостей. Но глупость, абсолютная ложь про восстановление мною «фашистского наследия» нелепа и обидна. Мой прадед погиб в 41-м под Ленинградом, другой прадедушка дошёл до Берлина. Это семейная память, её невозможно забыть или предать», — подчеркнула Олеся Сафонова.

По её словам, молва приписывает название «дача Геринга» десяткам развалин на территории области.

«Это известно каждому калининградцу. Я не историк, но называть руины фундамента «фашистским наследием» — прямой обман, передёргивание фактов и поиск заговоров там, где их нет и не может быть по определению», — добавила бизнесвумен.

Усадьба в Роминтенской пуще представляла собой целую охотничью базу. Здания отличались богатым интерьером. Дом в норвежском стиле из красного дерева появился спустя год после того, как в 1890-м кайзер Вильгельм II запретил в пуще охоту без специального разрешения. Теперь здание размещается в Центральном парке Калининграда.
Теги: Олеся Сафонова дача Геринга
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# 1 роминтенский лось
  • Вчера, 15:52
  • Гости
Ой прям бизнесвумен. Мы то знаем кто владелец истинный "заводов,гостиниц и пароходов"!
ЦитироватьОтветить8
# 2 зеленоградск дзержинского
  • Вчера, 16:01
  • Гости
Бизнесвумен прям ржака ржачная
ЦитироватьОтветить5
# 3 брат
  • Вчера, 17:52
  • Гости
сестра моя духовно скрепленная. ты участвовала в акции бессмертный полк? чей портрет ты несла 9 мая?
ЦитироватьОтветить0
# 4 Зритель
  • Вчера, 19:02
  • Гости
Если по существу вопроса, то она права.
А то на кого и как она работает, это уже другой вопрос.
ЦитироватьОтветить0
# 5 житель
  • Вчера, 19:45
  • Гости
а на кого вы все работаете?
ЦитироватьОтветить0
# 6 Петрович
  • Вчера, 22:26
  • Гости
Есть у Олеси Сафоновой ещё и родственные связи с «большими людьми». Она является племянницей председателя уставного суда региона Юрия Сафонова. Юрий Сафонов ранее был прокурором Гусева (с 1994 по 2003 год), затем — начальником отдела в областной прокуратуре и первым заместителем прокурора области. При Николае Цуканове он руководил правовым управлением правительства региона, а не так давно Сафонов возглавил региональный уставный суд.
из «Нового Калининграда.Ru»
Все у девушки нормально и она точно построит!
ЦитироватьОтветить1
# 7 Андрей
  • Вчера, 22:43
  • Гости
Цитата: Петрович
Есть у Олеси Сафоновой ещё и родственные связи с «большими людьми». Она является племянницей председателя уставного суда региона Юрия Сафонова. Юрий Сафонов ранее был прокурором Гусева (с 1994 по 2003 год), затем — начальником отдела в областной прокуратуре и первым заместителем прокурора области. При Николае Цуканове он руководил правовым управлением правительства региона, а не так давно Сафонов возглавил региональный уставный суд.
из «Нового Калининграда.Ru»
Все у девушки нормально и она точно построит!

Мля уху ели он все эти егоркины и сафошкины, просто ухнули!!!!!
ЦитироватьОтветить0
# 8 Конь в пальто
  • Вчера, 23:40
  • Гости
И какая всем разница,что строят и кто строит?! Вы там не будете ни когда,с усадьбой в лесу или без. Ладно бы посреди города строили,тогда народное мнение было бы интересно.
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# 9 Гость Денис
  • Сегодня, 02:09
  • Гости
возьмите на работу ,хоть подсобным
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