ФОК: Приглашаем на дополнительный набор Аквааэробики
10 январь 2017, 16:24
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Дорогие дамы!Теги: ФОК аквааэробика
Приглашаем Вас на дополнительный набор Аквааэробики.
Занятия проходят в Физкультурно-оздоровительном комплексе в понедельник и четверг в 18:30.
Инструктор Гадирова Татьяна.
Мы рады видеть Вас здоровыми и красивыми.
Приглашаем Вас на дополнительный набор Аквааэробики.
Занятия проходят в Физкультурно-оздоровительном комплексе в понедельник и четверг в 18:30.
Инструктор Гадирова Татьяна.
Мы рады видеть Вас здоровыми и красивыми.
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