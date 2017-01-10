Стройцентр
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ФОК: Приглашаем на дополнительный набор Аквааэробики

10 январь 2017, 16:24
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Дорогие дамы!

Приглашаем Вас на дополнительный набор Аквааэробики.

Занятия проходят в Физкультурно-оздоровительном комплексе в понедельник и четверг в 18:30.

Инструктор Гадирова Татьяна.

Мы рады видеть Вас здоровыми и красивыми.
Теги: ФОК аквааэробика
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