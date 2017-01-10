ФОК: Приглашаем на дополнительный набор Аквааэробики

10 январь 2017, 16:24

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Дорогие дамы!



Приглашаем Вас на дополнительный набор Аквааэробики.



Занятия проходят в Физкультурно-оздоровительном комплексе в понедельник и четверг в 18:30.



Инструктор Гадирова Татьяна.



Мы рады видеть Вас здоровыми и красивыми.

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