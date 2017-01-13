В канун Нового года в городском ДК чествовали самых умных и талантливых

13 январь 2017, 11:05

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В канун Нового года в городском Доме культуры чествовали лучших среди учащихся средних школ и учебных заведений Гусевского городского округа, их педагогов и наставников. Здесь прошел традиционный торжественный новогодний прием главы администрации талантливой молодёжи муниципального образования «Гусевский городской округ».



Поздравить тех, кто своими успехами в учебе, спортивными достижениями и в волонтерском движении славит родной город. Ребята и их педагоги принимали поздравления от исполняющего обязанности главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александра Китаева, первого заместителя Председателя Калининградской областной Думы Александра Богданова и заместителя председателя окружного Совета депутатов Андрея Гнездилова.



От своего имени Александр Богданов вручил благодарственные письма талантливой спортсменке, воспитаннице детско-юношеской спортивной школы Анастасии Ивановой и её тренеру - преподавателю по плаванию - Елене Стребковой. За три года занятий плаванием Настя смогла войти в десятку сильнейших пловцов Калининградской области.



Секретарь гусевского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов от имени депутата областной Думы Михаила Зацепина вручил директору ДЮЦ Татьяне Гавриловой сертификат на приобретение оборудования для центра.



Благодарственными письмами главы муниципального образования Гусевский городской округ за огромный вклад в дело воспитания и образования молодого поколения были награждены: директор МОУ СОШ №5 Татьяна Журило, директор Гусевского Центра коррекции и реабилитации детей дошкольного и младшего школьного возраста Лариса Бесшапочникова и директор Детско-юношеского центра Татьяна Гаврилова. От имени главы муниципалитета письма вручил Андрей Гнездилов.



Александр Китаев наградил благодарственными письмами главы администрации за высокие результаты, достигнутые в муниципальном этапе Всероссийской Олимпиады школьников: ученицу 9 класса средней школы № 1 им. С.И. Гусева Алину Дмитриеву и ее учителя музыки Любовь Дербуш; ученицу 10 класса Лучкину Кристину и ее учителя русского языка и литературы Людмилу Иванькович; ученицу 11 класса Надежду Жукову и ее учителя истории Юлию Карпову; ученика 8 класса Артёма Мальцева и его учителей Ольгу Лушникову (история) и Ирину Дерманскую (русский язык и литература); ученицу 11 класса, средней школы № 3 Дарью Цюра и ее учителя технологии Марину Гриневу.



Для получения благодарственных писем главы администрации на сцену поднимались и те, кто достиг высоких результатов в дополнительном образовании. Так были отмечены: учащийся объединения «Робототехника» ДЮЦ, призер региональных и всероссийских конкурсов технической направленности Дмитрий Бычков и его педагог Валерий Ларенков. Хореографическая группа образцового вокально-хореографического ансамбля «Бубенцы» (руководитель Маргарита Ковальчук) в составе финалистов II Национальной Премии в области культуры и искусства «БУДУЩЕЕ РОССИИ»: Андрея Мамедова, Юрия Круглова, Миши Ремонтова, Димы Кузнецова, Сергея Думченкова, Сергея Петрашова и Софии Павлюченко. Эти ребята будут представлять наш город и Калининградскую область на финальном этапе конкурса, который пройдёт в Москве в этом году. Благодарственное письмо главы администрации было вручено и ансамблю русских народных инструментов «Забава» из ДШИ (руководитель Алиса Крепишкова). В составе ансамбля играют Иван Нечипуренко, Мария Балахонова, Анастасия Кирющенко, Анастасия Артемьева. Недавно этот коллектив стал лауреатом международного конкурса народного творчества, который проходил в Смоленске. Учащаяся хореографического отделения ДШИ, солистка ансамбля классического танца «Реверанс» Дарья Химич и её преподаватель Марина Миронович также были отмечены благодарственными письмами главы администрации.



За высокие спортивные достижения благодарственными письмами главы администрации в этот день были награждены: ученица 11 класса МОУ СОШ №5, стипендиат главы администрации, капитан школьной команды по баскетболу Кристина Антонова и учитель физической культуры Майя Самсонова; победительница Первенства Мира по тайскому боксу, многократный победитель и призер Кубка и Первенства Калининградской области по тайскому боксу, воспитанница отделения «Тайский бокс» ДЮСШ Ангелина Дозорнова и ее тренер-преподаватель Владимир Латышев.



За активное участие в молодёжном движении округа благодарственными письмами главы администрации были награждены активисты Молодёжного актива учащиеся МОУ СОШ №3, волонтеры, активисты экологического отряда «Зеленый патруль» Виктория Шпинькова и Марина Лукьянчук, а также руководитель Молодежного актива – начальник отдела по работе с молодежью управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации Ольга Помогаева; активисты Подростково-молодежного клуба городского Дома культуры Анастасия Недосекина, Юлия Коротнева и их руководитель Эльвира Дмитроченко; активисты КВНовского движения Максим Стригунов, Андрей Коновалов и президент лиги КВН Любовь Грушко.



Среди тех, кто своими успехами и достижениями славит свою малую родину немало и студентов. Так в этот день на сцену под бурю аплодисментов поднимались: студент 3 курса по профессии «Автомеханик» Гусевского агропромышленного колледжа, победитель областной научно-исследовательской конференции «Научный фарватер» Илья Ерёмин и его педагог-наставник, преподаватель истории и обществознания Виктория Люкина; студентка 3 курса по специальности «Право и организация социального обеспечения”, командир отряда охраны правопорядка «Щит» Александра Краснова и педагог-наставник, заместитель директора Светлана Бальсис; студентка Гусевского политехнического техникума, стипендиат Губернатора Калининградской области, победитель муниципального и регионального конкурсов «В ритме жизни» Арина Осипова и ее преподаватель Наталья Глинушкина; участник II Республиканского конкурса профессионального мастерства «WorldSkills Belarus -2016» по компетенции токарные работы с ЧПУ Евгений Чучев и его преподаватель Сергей Емельянов.



Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации были награждены: заведующая дошкольным образовательным учреждением детским садом № 6 Елена Ларионова, педагог дополнительного образования Детско-юношеского центра Виолетта Шпилевая, воспитатель детского сада №14 Нина Киселёва, воспитатель детского сада №11 Елена Баракова, воспитатель детского сада №5 Эльвира Романюк, социальный педагог средней школы №1 им. Героя Советского Союза С.И. Гусева Галина Пушенкова.



Весь день для гостей Торжественного приема на сцене Дома культуры выступали лучшие творческие коллективы округа.

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