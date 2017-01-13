Калининградский благотворительный фонд собирает деньги на лечение маленькому гусевцу
13 январь 2017, 12:03
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Калининградский благотворительный фонд «Берег надежды» собирает деньги на лечение трёхлетнему жителю Гусева Павлу Филоненко.
У маленького Паши диагноз тотальная эписпадия. Чтобы улучшить его состояние, требуется ряд операций.
Ребенку уже 3,5 года, и за это время мама с Пашей трижды выезжали в Москву на операцию, однако каждый раз ее приходилось откладывать, потому что ребенок часто болеет простудными заболеваниями. При поступлении вновь и вновь ставили диагнозы ОРВИ, вирусная инфекция, и в операции было отказано, так как могут быть осложнения. Приходилось возвращаться домой.
Все три раза мама посещала Москву за свой счет: одалживала у знакомых, что-то собирали родственники. У Паши еще есть старшая сестра Алина. Двоих детей в своей семье мама воспитывает одна. Ей приходится ухаживать за сыном инвалидом. Павел требует постоянного ухода – частая смена подгузников, он просто не может ходить на горшок, чтобы не занести инфекцию. В месяц уходит около 4-х пачек размера 5+, еда, одежда, долги.
Мама Паши обращалась за помощью в местную администрацию, на что был дан ответ – денег в бюджете нет.
Сейчас Павлу Филоненко выделена квота на операцию в ДГКБ Св. Владимира в Москве. Необходимо собрать 80000 рублей на проезд мамы и проживание ее рядом с трехлетним ребенком во время лечения.
О том, как помочь ребёнку, читайте на сайте фонда.
У маленького Паши диагноз тотальная эписпадия. Чтобы улучшить его состояние, требуется ряд операций.
Ребенку уже 3,5 года, и за это время мама с Пашей трижды выезжали в Москву на операцию, однако каждый раз ее приходилось откладывать, потому что ребенок часто болеет простудными заболеваниями. При поступлении вновь и вновь ставили диагнозы ОРВИ, вирусная инфекция, и в операции было отказано, так как могут быть осложнения. Приходилось возвращаться домой.
Все три раза мама посещала Москву за свой счет: одалживала у знакомых, что-то собирали родственники. У Паши еще есть старшая сестра Алина. Двоих детей в своей семье мама воспитывает одна. Ей приходится ухаживать за сыном инвалидом. Павел требует постоянного ухода – частая смена подгузников, он просто не может ходить на горшок, чтобы не занести инфекцию. В месяц уходит около 4-х пачек размера 5+, еда, одежда, долги.
Мама Паши обращалась за помощью в местную администрацию, на что был дан ответ – денег в бюджете нет.
Сейчас Павлу Филоненко выделена квота на операцию в ДГКБ Св. Владимира в Москве. Необходимо собрать 80000 рублей на проезд мамы и проживание ее рядом с трехлетним ребенком во время лечения.
О том, как помочь ребёнку, читайте на сайте фонда.
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