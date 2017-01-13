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1 февраля в «Гусевской ЦРБ» пройдет День Донора

13 январь 2017, 16:48
1 февраля в «Гусевской ЦРБ» пройдет День Донора
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Уважаемые жители города и района!

1 февраля 2017 года в «Гусевской ЦРБ» пройдет День Донора. Желающим сдать кровь необходимо явится в поликлинику к 8.00., кабинет № 9.

Приглашаются физически здоровые лица в возрасте от 18 до 60 лет. При себе необходимо иметь следующие документы: паспорт, данные о прохождении флюорографии не позднее 2015 года.
Теги: больница День Донора
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