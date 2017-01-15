Розыгрыш двух билетов на премьеру фантастической драмы «Притяжение»
15 январь 2017, 15:48
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Дорогие друзья!Теги: Люмен Фильм
Наш сайт совместно с кинотеатром «Люмен Фильм» проводит розыгрыш двух билетов на премьеру российской фантастической драмы «Притяжение».
Условия очень просты, нужно состоять в группах «Люмен Фильм» и «www.Gusev-Online.ru» в социальной сети «ВКонтакте» и поделиться со всеми записью по этой ссылке.
Победитель определится 25 января.
Наш сайт совместно с кинотеатром «Люмен Фильм» проводит розыгрыш двух билетов на премьеру российской фантастической драмы «Притяжение».
Условия очень просты, нужно состоять в группах «Люмен Фильм» и «www.Gusev-Online.ru» в социальной сети «ВКонтакте» и поделиться со всеми записью по этой ссылке.
Победитель определится 25 января.
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