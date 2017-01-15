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Розыгрыш двух билетов на премьеру фантастической драмы «Притяжение»

15 январь 2017, 15:48
Розыгрыш двух билетов на премьеру фантастической драмы «Притяжение»
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Дорогие друзья!

Наш сайт совместно с кинотеатром «Люмен Фильм» проводит розыгрыш двух билетов на премьеру российской фантастической драмы «Притяжение».

Условия очень просты, нужно состоять в группах «Люмен Фильм» и «www.Gusev-Online.ru» в социальной сети «ВКонтакте» и поделиться со всеми записью по этой ссылке.

Победитель определится 25 января.
Теги: Люмен Фильм
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