22 и 23 января в ГДК пройдёт интерактивная выставка-квест музея из Перми «Микромиры»
16 январь 2017, 12:41
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22 и 23 января 2017 года в Городском доме культуры состоится уникальная интерактивная выставка-квест музея микроминиатюр «Микромиры» из города Пермь.Теги: Городской дом культуры выставка
Выставки будут проходить в 10.00 ч., 11.00 ч., 12.00 ч., 13.00ч.,14.00 ч., 15.00ч.,16.00 ч., 17.00ч., 18.00 ч.
Информация по телефону: 3-38-44
Цена билета: 250 рублей
Выставки будут проходить в 10.00 ч., 11.00 ч., 12.00 ч., 13.00ч.,14.00 ч., 15.00ч.,16.00 ч., 17.00ч., 18.00 ч.
Информация по телефону: 3-38-44
Цена билета: 250 рублей
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