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По пути следования крестного хода от храма до места проведения крещенских купаний ограничат движение

17 январь 2017, 11:00
По пути следования крестного хода от храма до места проведения крещенских купаний ограничат движение
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В связи с проведением 18-19 января общегородских мероприятий (Крещение) в период с 21.00 часов - начало вечернего Богослужения в Храме Всех Святых и до 23.00 часов – во время движения Крестного хода от Храма Всех святых, будет перекрыто движение автомобильного транспорта по проспекту Ленина от перекрестка с улицей Победы до перекрестка с улицей Школьной. Невозможно будет въехать в это время на проспект Ленина и с улицы Толстого.

Также будет перекрыто движение от перекрестка улиц Школьной и З. Космодемьянской до перекрестка проспекта Ленина с улицей Школьной с 23.00 до 23.30. Приносим свои извинения за неудобства.

Обращаем внимание, что Крещенские купания будут организованы на пирсе за зданием ФОКа. Купание в других местах на территории округа категорически запрещено.

Администрация округа
Теги: Крещенские купания крестный ход
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# 1 Фома
  • Сегодня, 12:36
  • Гости
Я считаю, что мои чувства оскорблены! Какого рожна перекрывать движение??
ЦитироватьОтветить5
# 2 Гость Гость
  • Сегодня, 18:18
  • Гости
В целях безопасности, друг мой.
ЦитироватьОтветить0
# 3 Фома
  • Сегодня, 18:32
  • Гости
Цитата: Гость Гость
В целях безопасности, друг мой.

А разве боженька не хранит верующих от напастей??
ЦитироватьОтветить2
# 4 XxX
  • Сегодня, 19:12
  • Гости
Да всем срать на людей, главное чтобы "стадо" безопасно прошло!
ЦитироватьОтветить2
# 5 Гость Ирина
  • Сегодня, 20:56
  • Гости
Уважаемый, ХхХ выбирайте выражения! Вы не один живете в этом городе. Надо с уважением относиться и к религии, и к чувствам людей. А вы присоединяйтесь, может быть в канун великого праздника ВЫ станете добрее, снисходительнее.
ЦитироватьОтветить0

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