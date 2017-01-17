По пути следования крестного хода от храма до места проведения крещенских купаний ограничат движение
17 январь 2017, 11:00
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В связи с проведением 18-19 января общегородских мероприятий (Крещение) в период с 21.00 часов - начало вечернего Богослужения в Храме Всех Святых и до 23.00 часов – во время движения Крестного хода от Храма Всех святых, будет перекрыто движение автомобильного транспорта по проспекту Ленина от перекрестка с улицей Победы до перекрестка с улицей Школьной. Невозможно будет въехать в это время на проспект Ленина и с улицы Толстого.Теги: Крещенские купания крестный ход
Также будет перекрыто движение от перекрестка улиц Школьной и З. Космодемьянской до перекрестка проспекта Ленина с улицей Школьной с 23.00 до 23.30. Приносим свои извинения за неудобства.
Обращаем внимание, что Крещенские купания будут организованы на пирсе за зданием ФОКа. Купание в других местах на территории округа категорически запрещено.
Также будет перекрыто движение от перекрестка улиц Школьной и З. Космодемьянской до перекрестка проспекта Ленина с улицей Школьной с 23.00 до 23.30. Приносим свои извинения за неудобства.
Обращаем внимание, что Крещенские купания будут организованы на пирсе за зданием ФОКа. Купание в других местах на территории округа категорически запрещено.
Администрация округа
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