На Маяковской ТЭС приступили к монтажу металлоконструкций
17 январь 2017, 23:45
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В строительстве Маяковской ТЭС в Гусеве задействована компания «Стрим» (завод металлоконструкций Балтийской металлургической компании). Рабочим предстоит смонтировать порядка 220 т металлоконструкций собственного производства. Об этом сообщается на сайте «Металлоснабжение и сбыт».Теги: тэс строительство Маяковское
Заместитель генерального директора по строительству компании Евгений Анзельм рассказал: «На этом объекте мы не только монтируем, но и изготавливаем металлоконструкции. На сегодняшний день весь объем МК уже готов к установке и отправлен в Гусев. Наши строители приступили к их монтажу. Работы планируем завершить к концу января».
Напомним, что строительство Маяковской ТЭС ведется на площадке в г. Гусеве. Она включает в себя две газотурбинные установки с общей мощностью генерирующего оборудования 160 МВт..
Заместитель генерального директора по строительству компании Евгений Анзельм рассказал: «На этом объекте мы не только монтируем, но и изготавливаем металлоконструкции. На сегодняшний день весь объем МК уже готов к установке и отправлен в Гусев. Наши строители приступили к их монтажу. Работы планируем завершить к концу января».
Напомним, что строительство Маяковской ТЭС ведется на площадке в г. Гусеве. Она включает в себя две газотурбинные установки с общей мощностью генерирующего оборудования 160 МВт..
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