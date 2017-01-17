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На Маяковской ТЭС приступили к монтажу металлоконструкций

17 январь 2017, 23:45
На Маяковской ТЭС приступили к монтажу металлоконструкций
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В строительстве Маяковской ТЭС в Гусеве задействована компания «Стрим» (завод металлоконструкций Балтийской металлургической компании). Рабочим предстоит смонтировать порядка 220 т металлоконструкций собственного производства. Об этом сообщается на сайте «Металлоснабжение и сбыт».

Заместитель генерального директора по строительству компании Евгений Анзельм рассказал: «На этом объекте мы не только монтируем, но и изготавливаем металлоконструкции. На сегодняшний день весь объем МК уже готов к установке и отправлен в Гусев. Наши строители приступили к их монтажу. Работы планируем завершить к концу января».

Напомним, что строительство Маяковской ТЭС ведется на площадке в г. Гусеве. Она включает в себя две газотурбинные установки с общей мощностью генерирующего оборудования 160 МВт..
Теги: тэс строительство Маяковское
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