«Городской объектив»: Свой почерк
18 январь 2017, 21:13
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Меня давно занимал вопрос: что связывает родоначальника немецкой классической философии с хоровой музыкой? При всей своей многогранности, а преподавал Иммануил Кант не только философию, но даже пиротехнику с фортификацией, особой любовью к изящным искусствам он не отличался. И вот недавно мне представилась возможность задать свой вопрос руководителю камерного народного хора «Кант» Татьяне МАТВЕЕВОЙ.Теги: Городской объектив
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- подвели итоги 100 дней губернаторства;
- узнали подробности трагедии в Маяковском;
- заманивали финансовое благополучие в дом;
- готовили «корриду»;
- знакомились с людьми воды и металла;
- рассказали о подвиге 19-летнего танкиста.
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- подвели итоги 100 дней губернаторства;
- узнали подробности трагедии в Маяковском;
- заманивали финансовое благополучие в дом;
- готовили «корриду»;
- знакомились с людьми воды и металла;
- рассказали о подвиге 19-летнего танкиста.
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
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