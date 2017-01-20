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Жители города Гусева отпраздновали Крещение Господне

20 январь 2017, 11:09
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18 января после праздничного вечернего богослужения, которое проходило в Храме Всех Святых, прихожане храма совершили крестный ход к пирсу, расположенного на слиянии рек Писса и Красная за зданием физукльтурно-оздоровительного комплекса им. Е.М. Попова. Настоятель Гусевского храма совершил чин освящения воды, после чего многие гусвецы совершили обряд омовения.

Видео с данного мероприятия было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Я люблю город Гусев».
Теги: крестный ход Крещенские купания
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# 1 НеПоддающийсяПропаганде
  • Сегодня, 16:02
  • Гости
Ну все... Грехи смыли и оздоровились )))) идиоты то.. Да ещё детей малых прут в ледяную воду! Вот ум есть?????
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