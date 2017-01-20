Жители города Гусева отпраздновали Крещение Господне
20 январь 2017, 11:09
- Размер шрифта
- +
- ++
-
18 января после праздничного вечернего богослужения, которое проходило в Храме Всех Святых, прихожане храма совершили крестный ход к пирсу, расположенного на слиянии рек Писса и Красная за зданием физукльтурно-оздоровительного комплекса им. Е.М. Попова. Настоятель Гусевского храма совершил чин освящения воды, после чего многие гусвецы совершили обряд омовения.Теги: крестный ход Крещенские купания
Видео с данного мероприятия было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Я люблю город Гусев».
Видео с данного мероприятия было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Я люблю город Гусев».
452 просмотра | 1 комментарий
0