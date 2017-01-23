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В Гусевском городском округе самый большой показатель уменьшения количества избирателей

23 январь 2017, 14:42
В Гусевском городском округе самый большой показатель уменьшения количества избирателей
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Избирательной комиссией Калининградской области установлена численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории региона по состоянию на 1 января 2017 года. Об этом пишет информационное агентство «НИА-Калининград».

Как сообщила пресс-секретарь Избиркома Анастасия Буймова, по данным Государственной автоматизированной системы «Выборы», численность избирателей составила 789 266 человек.

Напомним, в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и правана участие в референдуме граждан Российской Федерации» установление численности зарегистрированных на территории муниципального образования, субъекта РФ избирателей, участников референдума осуществляется по состоянию на 1 января и на 1 июля каждого года.

За прошедшее полугодие численность избирателей региона возросла на 6 791 человека. Рост численности произошел в 11 из 22 муниципальных образований, в том числе в областном центре на 5 778 избирателей. Причем, самый большой прирост в Ленинградском районе, здесь количество имеющих право голосовать возросло на 2 617 человек. Что касается уменьшения количества избирателей, то самый большой показатель в Гусевском городском округе – здесь будут голосовать на 401 человека меньше. Почти не изменилось количество избирателей в Ладушкинском городском округе.
Теги: выборы
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# 1 избиратель
  • Сегодня, 15:38
  • Гости
из всех знакомых и родственников никто не голосовал за единоросов но они впереди. так зачем тогда тратить время на выборы если заранее все предрешено.
ЦитироватьОтветить5
# 2 Андрей
  • Сегодня, 19:52
  • Гости
Цитата: избиратель
из всех знакомых и родственников никто не голосовал за единоросов но они впереди. так зачем тогда тратить время на выборы если заранее все предрешено.
такая же фигня.
ЦитироватьОтветить2
# 3 голо сователь
  • Сегодня, 22:10
  • Гости
голосуй-не голосуй все равно получишь......все.....
ЦитироватьОтветить0

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