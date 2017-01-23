В Гусевском городском округе самый большой показатель уменьшения количества избирателей
23 январь 2017, 14:42
- Размер шрифта
- +
- ++
-
Избирательной комиссией Калининградской области установлена численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории региона по состоянию на 1 января 2017 года. Об этом пишет информационное агентство «НИА-Калининград».Теги: выборы
Как сообщила пресс-секретарь Избиркома Анастасия Буймова, по данным Государственной автоматизированной системы «Выборы», численность избирателей составила 789 266 человек.
Напомним, в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и правана участие в референдуме граждан Российской Федерации» установление численности зарегистрированных на территории муниципального образования, субъекта РФ избирателей, участников референдума осуществляется по состоянию на 1 января и на 1 июля каждого года.
За прошедшее полугодие численность избирателей региона возросла на 6 791 человека. Рост численности произошел в 11 из 22 муниципальных образований, в том числе в областном центре на 5 778 избирателей. Причем, самый большой прирост в Ленинградском районе, здесь количество имеющих право голосовать возросло на 2 617 человек. Что касается уменьшения количества избирателей, то самый большой показатель в Гусевском городском округе – здесь будут голосовать на 401 человека меньше. Почти не изменилось количество избирателей в Ладушкинском городском округе.
Как сообщила пресс-секретарь Избиркома Анастасия Буймова, по данным Государственной автоматизированной системы «Выборы», численность избирателей составила 789 266 человек.
Напомним, в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и правана участие в референдуме граждан Российской Федерации» установление численности зарегистрированных на территории муниципального образования, субъекта РФ избирателей, участников референдума осуществляется по состоянию на 1 января и на 1 июля каждого года.
За прошедшее полугодие численность избирателей региона возросла на 6 791 человека. Рост численности произошел в 11 из 22 муниципальных образований, в том числе в областном центре на 5 778 избирателей. Причем, самый большой прирост в Ленинградском районе, здесь количество имеющих право голосовать возросло на 2 617 человек. Что касается уменьшения количества избирателей, то самый большой показатель в Гусевском городском округе – здесь будут голосовать на 401 человека меньше. Почти не изменилось количество избирателей в Ладушкинском городском округе.
317 просмотров | 3 комментария
0