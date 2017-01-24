В минувшем году в Гусевском городском округе на свет появилось 370 младенцев

24 январь 2017, 15:34

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Несмотря на то, что появление на свет нового жителя Гусевского городского округа (роды) происходит в родильном отделении Гусевской ЦРБ, регистрацией сего факта занимаются сотрудники отдела ЗАГС администрации округа.



Так вот, по словам начальника отдела Людмилы Котлярович, в минувшем году в Гусеве родилось 370 младенцев. При этом мальчиков 198, а девочек 172.



Самым популярным именем среди мальчиков стало имя Александр. Гусевские родители так назвали 13 малышей. 10-и Кириллам и Иванам выдано свидетельство о рождении в прошлом году. В тройку лидеров по популярности вошли имена Артём, Ярослав и Максим, девять мальчиков были наречены этими именами.



Самыми редкими мужскими именами в прошлом году оказались: Аким, Амир, Анатолий, Антон, Вадим, Валерий, Виктор, Владимир, Георгий, Гордей, Гусейн, Давид, Данияр, Елисей, Захар, Игорь, Ильяс, Карен, Мансур, Микаэль, Мирон, Назар, Платон, Родион, Ростислав, Степан, Тамерлан, Фаддей и Фёдор. Ими гусевцы назвали по одному мальчику. Однако при этом гусевцы все чаще недовольны своими именами. Так в минувшем году за сменой имени обратились 30 человек. Для сравнения в 2015 году таких желающих было 23 человека.



Также в 2016 году Гусевским отделом ЗАГС было зарегистрировано усыновление 4-х детей.

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