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Энергетики приступили к строительству линий для новых ТЭС в Гусеве, Советске и Калининграде

25 январь 2017, 13:27
Энергетики приступили к строительству линий для новых ТЭС в Гусеве, Советске и Калининграде
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АО «Янтарьэнерго» приступило строительно-монтажным работам в рамках проекта по реализации схем выдачи мощности новых теплоэлектростанций в Калининградской области. В течение года энергетикам предстоит установить 762 опоры для Прегольской, Талаховской и Маяковской ТЭС и протянуть почти 172 километра провода. Такого масштаба работы в энергосистеме региона не проводились с момента ввода ТЭЦ-2.

На сегодняшний день для Прегольской и Маяковской станций энергетики смонтировали фундаменты на 40%, установили 30% от общего количества опор. Для Талаховской станции на сегодняшний день фундаменты установлены на 29%, опоры – на 16%. Работа по подвесу линий впереди. Работы ведутся в соответствии с графиками, утвержденными Минэнерго РФ.

«Мы должны построить почти 200 километров новых линий электропередачи напряжением 110 и 330 киловольт в 2017 году, чтобы обеспечить условия для ввода в строй новых объектов генерации, – комментирует генеральный директор АО «Янтарьэнерго» Игорь Маковский. – Президентом поставлена задача по обеспечению энергобезопасности региона, все наши действия направлены на ее выполнение».

В соответствии с дорожной картой, утвержденной Правительством Российской Федерации, в регионе строятся Прегольская (440 мегаватт), Приморская (195 мегаватт), Маяковская (160 мегаватт) и Талаховская (160 мегаватт) ТЭС в Калининграде, Светлом, Гусеве и Советске соответственно. АО «Янтарьэнерго» реализует мероприятия для включения новых объектов генерации в энергосистему, что в последствии обеспечит энергобезопасность Калининградской области в условиях изолированной работы. Сетевикам предстоит установить 302 опоры под линию протяженностью 74,6 км для Прегольской ТЭС, 275 опор вдоль трассы в 59,2 км для Талаховской ТЭС и 185 опор для 38-километровой линии электропередачи для Маяковской ТЭС.
Теги: строительство
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