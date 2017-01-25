В Гусевском районе полицейские и спасатели провели профилактический рейд
25 январь 2017, 18:09
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Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» совместно с коллегами из межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Калининградской области посетили дома и квартиры жителей Гусевского района. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.Теги: полиция МЧС
Целью рейда стало информирование населения о случаях пожаров и их причинах, требованиях пожарной безопасности и правилах поведения в экстренных ситуациях. Полицейские вместе со спасателями объяснили гражданам, как избежать беды самим и не подвергать риску окружающих. Они отметили, что грубые нарушения техники безопасности, как правило, связаны с ненадлежащей эксплуатацией печей, отопительного оборудования и бытовых электроприборов.
Особое внимание участники мероприятия уделили семьям с детьми, в которых родители курят и злоупотребляют спиртными напитками. Вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних пожарные ещё раз напомнили им о недопустимости курения в постели и других нарушений правил пожарной безопасности.
Целью рейда стало информирование населения о случаях пожаров и их причинах, требованиях пожарной безопасности и правилах поведения в экстренных ситуациях. Полицейские вместе со спасателями объяснили гражданам, как избежать беды самим и не подвергать риску окружающих. Они отметили, что грубые нарушения техники безопасности, как правило, связаны с ненадлежащей эксплуатацией печей, отопительного оборудования и бытовых электроприборов.
Особое внимание участники мероприятия уделили семьям с детьми, в которых родители курят и злоупотребляют спиртными напитками. Вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних пожарные ещё раз напомнили им о недопустимости курения в постели и других нарушений правил пожарной безопасности.
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