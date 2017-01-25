Военно-правовой центр
» » » В Гусевском районе полицейские и спасатели провели профилактический рейд

В Гусевском районе полицейские и спасатели провели профилактический рейд

25 январь 2017, 18:09


Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
  • Размер шрифта
  • +
  • ++
Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» совместно с коллегами из межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Калининградской области посетили дома и квартиры жителей Гусевского района. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Целью рейда стало информирование населения о случаях пожаров и их причинах, требованиях пожарной безопасности и правилах поведения в экстренных ситуациях. Полицейские вместе со спасателями объяснили гражданам, как избежать беды самим и не подвергать риску окружающих. Они отметили, что грубые нарушения техники безопасности, как правило, связаны с ненадлежащей эксплуатацией печей, отопительного оборудования и бытовых электроприборов.

Особое внимание участники мероприятия уделили семьям с детьми, в которых родители курят и злоупотребляют спиртными напитками. Вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних пожарные ещё раз напомнили им о недопустимости курения в постели и других нарушений правил пожарной безопасности.
Теги: полиция МЧС
375 просмотров
0
Другие новости по теме
В Гусеве полицейские провели мероприятие для ребят из подшефного центра «Росток»
В Гусеве полицейские провели мероприятие для ребят из подшефного центра «Росток»
В Гусеве инспекторы ПДН и сотрудники МЧС проводят профилактические рейды
В Гусеве инспекторы ПДН и сотрудники МЧС проводят профилактические рейды
В Гусевском районе участковые полиции и инспекторы ПДН провели совместный рейд с сотрудниками МЧС России
В Гусевском районе участковые полиции и инспекторы ПДН провели совместный рейд с сотрудниками МЧС России
В Гусеве инспекторы ПДН совместно с коллегами из Госавтоинспекции рассказали студентам о правилах безопасного поведения
В Гусеве инспекторы ПДН совместно с коллегами из Госавтоинспекции рассказали студентам о правилах безопасного поведения

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent