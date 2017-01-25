Областное Министерство социальной политики опубликовало телефоны органов соцзащиты

25 январь 2017, 19:19





Фотография пресс-службы Министерства социальной политики Калининградской области

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В последнее время происходят случаи, когда о каких-либо сложных обстоятельствах, в которые попадают дети, семьи или пожилые граждане, информация первоначально появляется в социальных сетях или на новостных сайтах. Объявляется сбор денег, вещей, игрушек, которые в итоге, не редко, оказываются невостребованными.



Социальные службы и органы опеки же узнают о произошедшей кризисной ситуации достаточно поздно, в результате теряется драгоценное время на оказание реальной помощи и решение возникших проблем.



Не относитесь равнодушно к происходящему вокруг, ведь именно от своевременного и правильного реагирования, может зависеть благополучие ребенка, семьи, пожилого человека. Если вы полагаете, что права человека, попавшего в поле Вашего зрения, могут быть нарушены, требуется помощь, консультация или совет, то вы можете сообщить о ситуации в органы соцзащиты по нижеуказанным телефонам:



МО «Город Калининград» 92-37-05 (Прокопчук Елена Витальевна) Управление труда и социального развития



МО «Багратионовский городской округ» 8-401-56-3-27-61 (Ковалева Татьяна Ивановна) Отдел социальной защиты населения



МО «Балтийский городской округ» 8-401-45-3-14-87 (Кривошей Лена Анатольевна) Управление социальной защиты населения



МО «Гвардейский район» 8-401-59-3-39-34 (Мазуренко Светлана Вячеславовна) Управление социальной защиты населения



МО «Гурьевский городской округ» 74-11-49 (Пикачева Светлана Георгиевна) Отдел социальной защиты населения



МО «Гусевский городской округ» 8-401-43-3-32-75 (Ремонтова Тамара Мироновна) Управление социальной защиты населения



МО «Зеленоградский район» 8-401-50- 3-25-40 (Артамонова Татьяна Петровна) Управление социальной защиты, здравоохранения, защиты прав детства и материнства



МО «Краснознаменский городской округ» 8-401-64-2-26-83 (Шевчук Юлия Ивановна) Отдел социальной защиты населения



МО «Ладушкинский городской округ» 8-401-56-6-64-09 (Киселева Екатерина Владимировна) Отдел социальной защиты населения



МО «Мамоновский городской округ» 8-401-56-4-01-14 (Куркина Наталья Михайловна) Отдел социальной защиты населения



МО «Неманский городской округ» 8-401-62-2-32-55 (Закаева Ирина Анатольевна) Отдел социальной защиты населения



МО «Нестеровский городской округ» 8-401-44-2-12-58 (Болотова Елена Юрьевна) Управления социальной защиты населения



МО «Озерский городской округ» 8-401-42-3-00-22 (Колесова Ирина Николаевна) Отдел социальной защиты населения



МО «Пионерский городской округ» 8-401-55-2-59-18 (Джибалова Ольга Ивановна) Комитет по социальным вопросам



МО «Полесский городской округ» 8-401-58-3-51-20 (Оверчук Наталья Ивановна) Отдел социальной защиты населения



МО «Правдинский район» 8-401-57-2-14-76 (Журавская Ирина Александровна) Отдел социальной защиты населения



МО «Светловский городской округ» 8-401-52-3-04-47 (Маханько Галина Сергеевна) Отдел социальной защиты населения



МО «Светлогорский городской округ» 8-401-53-3-33-45 (Головченко Надежда Львовна) Управление здравоохранения и социальной защиты населения



МО «Славский городской округ» 8-401-63-3-21-76 (Фетищева Дина Леоновна) Управление социальной защиты населения



МО «Советский городской округ» 8-401-61-40-080 (Усова Ольга Николаевна) Управление социальной защиты населения



МО «Черняховский городской округ» 8-401-41-3-37-71 (Волынская Татьяна Владимировна) Отдел социальной защиты населения



МО «Городской округ Янтарный» 8-401-53-3-73-91 (Стрелкова Анна Владимировна) Отдел социальной защиты населения



Также о произошедшем можно сообщить в департамент семейной политики регионального министерства соцполитики: 8(4012) 599-644, 599-665 или отдел организации опеки, попечительства и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 8(4012) 599-680, 599-644.

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