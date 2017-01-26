«Городской объектив»: Ее золотая нива
26 январь 2017, 13:35
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Ежегодно книга «Золотые страницы истории культуры Гусевского района» становится толще на несколько глав, посвященных нашим ярким, самобытным, талантливым землякам. В 2017-м в числе трех новых номинантов названа Галина КИСЕЛЕВА, специалист по творческим программам Кубановского филиала Городского дома культуры Гусева.Теги: Городской объектив
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- узнали, как глава региона Антон Алиханов «случайно» выдал историю обратного выкупа;
- готовились к матчу звезд Калининградской хоккейной лиги;
- выяснили, почему «Березовый цвет» подвел «Элегию»;
- искали родных героев-танкистов;
- гуляли под зеленым зонтиком.
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- узнали, как глава региона Антон Алиханов «случайно» выдал историю обратного выкупа;
- готовились к матчу звезд Калининградской хоккейной лиги;
- выяснили, почему «Березовый цвет» подвел «Элегию»;
- искали родных героев-танкистов;
- гуляли под зеленым зонтиком.
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
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