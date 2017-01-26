В центральной библиотеке студентам рассказали о царской семье Николая II
26 январь 2017, 17:01
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26 января в Центральной библиотеке прошел мультимедийный исторический час «Тайна быть счастливым» о царской семье последнего императора Николая II.библиотека студенты
На мероприятии присутствовали студенты Гусевского Агропромышленного колледжа. На примере Царской семьи молодёжь познакомилась с традициями русской православной культуры. Из рассказа библиотекаря Томилиной В.Э. учащиеся узнали много о семье Николая II.
Царская семья для многих - это идеал любви и достойный образ семейной жизни, на примере которой показана необходимость укрепления в семье доброты и взаимопомощи. Именно бескорыстная любовь помогает посвятить себя другому, жить друг для друга, так было в семье Романовых, в которых брак приносил счастье, а семейная жизнь являлась чистой, богатой и полной.
Мероприятие было интересным и познавательным для молодёжи.
На мероприятии присутствовали студенты Гусевского Агропромышленного колледжа. На примере Царской семьи молодёжь познакомилась с традициями русской православной культуры. Из рассказа библиотекаря Томилиной В.Э. учащиеся узнали много о семье Николая II.
Царская семья для многих - это идеал любви и достойный образ семейной жизни, на примере которой показана необходимость укрепления в семье доброты и взаимопомощи. Именно бескорыстная любовь помогает посвятить себя другому, жить друг для друга, так было в семье Романовых, в которых брак приносил счастье, а семейная жизнь являлась чистой, богатой и полной.
Мероприятие было интересным и познавательным для молодёжи.
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