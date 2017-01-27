Как прошло Крещение Господне в Гусевской воинской части

27 январь 2017, 00:40

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В ночь с 18 на 19 января, в праздник Богоявления (Крещения) Господня помощник командира по работе с верующими военнослужащими 79-й бригады иерей Сергий Евтягин освятил купель на территории в/ч 90151. Личный состав получили возможность окунуться в Иордань по сложившейся традиции. Об этом сообщили в Черняховской епархии.



В местах крещенского купания во избежание заболеваний была оборудована палатка обогрева, горячий чай, а также организовано дежурство специалистов медицинской службы соединения.



19 января иерей Сергий Евтягин совершил молебны с чином Великого водоосвящения на территории 79-й бригады и 4-ого военного городка в Гусеве. Затем было совершено окропление крещенской водой всех казарм, служебных помещений, столовой, медицинской роты и техники.



В заключение военный священник поздравил воинов с праздником Крещения Господня и преподал им священническое благословение на ратный труд.

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