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Как прошло Крещение Господне в Гусевской воинской части

27 январь 2017, 00:40
Как прошло Крещение Господне в Гусевской воинской части
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В ночь с 18 на 19 января, в праздник Богоявления (Крещения) Господня помощник командира по работе с верующими военнослужащими 79-й бригады иерей Сергий Евтягин освятил купель на территории в/ч 90151. Личный состав получили возможность окунуться в Иордань по сложившейся традиции. Об этом сообщили в Черняховской епархии.

В местах крещенского купания во избежание заболеваний была оборудована палатка обогрева, горячий чай, а также организовано дежурство специалистов медицинской службы соединения.

19 января иерей Сергий Евтягин совершил молебны с чином Великого водоосвящения на территории 79-й бригады и 4-ого военного городка в Гусеве. Затем было совершено окропление крещенской водой всех казарм, служебных помещений, столовой, медицинской роты и техники.

В заключение военный священник поздравил воинов с праздником Крещения Господня и преподал им священническое благословение на ратный труд.
Теги: Крещенские купания военные
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