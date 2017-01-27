Гусевский музей приглашает на уникальную выставку «Животные ушедших эпох 3D»

27 январь 2017, 14:52

Размер шрифта

+

++



Это абсолютно новый, современный формат проведения выставки. 3D-изображения, на которых представлены динозавры, жившие в Юрский период и некоторые животные Ледникового периода, "оживают" на ваших глазах в специальных очках, которые остаются вам в подарок. Они выглядят настолько реалистично, что, кажется, будто их можно покормить с руки.



Вместе с виртуальными экспонатами на выставке демонстрируются настоящие палеонтологические находки. Кроме того, в рамках выставки можно самостоятельно сделать настоящие 3D фотографии и собрать модели скелетов трёх видов динозавров: диметродона, трицератопса, тиранозавра.



Выставка продлится до 20 февраля.

Цена билетов: взрослый - 150 руб., детский - 100 руб.

Музей работает ежедневно с 11:00 до 17:00.

121 просмотр | 2 комментария