Гусевский музей приглашает на уникальную выставку «Животные ушедших эпох 3D»
27 январь 2017, 14:52
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Это абсолютно новый, современный формат проведения выставки. 3D-изображения, на которых представлены динозавры, жившие в Юрский период и некоторые животные Ледникового периода, "оживают" на ваших глазах в специальных очках, которые остаются вам в подарок. Они выглядят настолько реалистично, что, кажется, будто их можно покормить с руки.Теги: музей выставка
Вместе с виртуальными экспонатами на выставке демонстрируются настоящие палеонтологические находки. Кроме того, в рамках выставки можно самостоятельно сделать настоящие 3D фотографии и собрать модели скелетов трёх видов динозавров: диметродона, трицератопса, тиранозавра.
Выставка продлится до 20 февраля.
Цена билетов: взрослый - 150 руб., детский - 100 руб.
Музей работает ежедневно с 11:00 до 17:00.
Вместе с виртуальными экспонатами на выставке демонстрируются настоящие палеонтологические находки. Кроме того, в рамках выставки можно самостоятельно сделать настоящие 3D фотографии и собрать модели скелетов трёх видов динозавров: диметродона, трицератопса, тиранозавра.
Выставка продлится до 20 февраля.
Цена билетов: взрослый - 150 руб., детский - 100 руб.
Музей работает ежедневно с 11:00 до 17:00.
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