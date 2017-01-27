Гусевское волонтёрское движение приглашает в свои ряды активную молодёжь
27 январь 2017, 16:06
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Ты ответственный, активный молодой человек, понимающий важность гражданско-патриотического воспитания молодежи? Хочешь отблагодарить защитников нашей родины, но не знаешь как? Хочешь внести свой вклад в сохранение истории нашей страны?Теги: воллонтёры
Присоединяйся!
Муниципальный штаб Всероссийского Общественного Движения «Волонтеры победы» в городе Гусеве объявляет набор волонтеров, активистов для работы в направлениях:
- Взаимодействие с ветеранами;
- Всероссийские акции в рамках Дней единых действий;
- Всероссийские молодежные исторические квесты;
- Благоустройство памятников.
Для того, что бы стать волонтером необходимо пройти 3 этапа:
1) Зарегестрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф
2) Вступить в нашу группу в социальной сети «Вконтакте»
3) Связаться с муниципальным координатором Эльвирой Дмитроченко
Присоединяйся!
Муниципальный штаб Всероссийского Общественного Движения «Волонтеры победы» в городе Гусеве объявляет набор волонтеров, активистов для работы в направлениях:
- Взаимодействие с ветеранами;
- Всероссийские акции в рамках Дней единых действий;
- Всероссийские молодежные исторические квесты;
- Благоустройство памятников.
Для того, что бы стать волонтером необходимо пройти 3 этапа:
1) Зарегестрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф
2) Вступить в нашу группу в социальной сети «Вконтакте»
3) Связаться с муниципальным координатором Эльвирой Дмитроченко
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