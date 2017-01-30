Розыгрыш двух билетов на предпоказ фильма «Обитель зла: Последняя глава»
30 январь 2017, 14:01
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Дорогие друзья!Теги: Люмен Фильм розыгрыш
Наш сайт совместно с кинотеатром «Люмен Фильм» проводит розыгрыш двух билетов на предпоказ фильма «Обитель зла: Последняя глава».
Условия очень просты, нужно состоять в группах «Люмен Фильм» и «www.Gusev-Online.ru» в социальной сети «ВКонтакте» и поделиться со всеми записью по этой ссылке.
Победитель определится 9 февраля.
Наш сайт совместно с кинотеатром «Люмен Фильм» проводит розыгрыш двух билетов на предпоказ фильма «Обитель зла: Последняя глава».
Условия очень просты, нужно состоять в группах «Люмен Фильм» и «www.Gusev-Online.ru» в социальной сети «ВКонтакте» и поделиться со всеми записью по этой ссылке.
Победитель определится 9 февраля.
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