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Розыгрыш двух билетов на предпоказ фильма «Обитель зла: Последняя глава»

30 январь 2017, 14:01
Розыгрыш двух билетов на предпоказ фильма «Обитель зла: Последняя глава»
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Дорогие друзья!

Наш сайт совместно с кинотеатром «Люмен Фильм» проводит розыгрыш двух билетов на предпоказ фильма «Обитель зла: Последняя глава».

Условия очень просты, нужно состоять в группах «Люмен Фильм» и «www.Gusev-Online.ru» в социальной сети «ВКонтакте» и поделиться со всеми записью по этой ссылке.

Победитель определится 9 февраля.
Теги: Люмен Фильм розыгрыш
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