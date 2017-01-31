Госавтоинспекторы и школьники Гусева провели профилактическую акцию «Безопасная зимняя дорога»

31 январь 2017, 13:57

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В школах Гусева госавтоинспекторы проводят информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения. Ещё одна цель акции «Безопасная зимняя дорога» – привлечение внимания общественности к проблемам ДТП с участием несовершеннолетних.



Вместе с полицейскими школьники призывают прохожих быть особенно внимательными в зимний период. Особое внимание родителей и детей организаторы акции акцентируют на необходимости использования световозвращающих элементов на детской одежде для безопасности в тёмное время суток и в ненастную погоду.



«Зима – раздолье для зимних игр и забав. Поэтому всем участникам данного мероприятия напомнили, что, выбирая горку для катания, надо обязательно обращать внимание на то, чтобы она не выходила на проезжую часть дороги, где в любой момент может появиться машина», – рассказали инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД.



Всем прохожим вручили буклеты, в которых подробно расписаны все правила поведения на дороге зимой. Сотрудники ГИБДД со своими помощниками также рекомендовали родителям воспитывать дисциплинированность у детей не только в качестве юных пешеходов, но и в качестве пассажиров. А самим взрослым – быть во всём примером для юных участников дорожного движения.

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