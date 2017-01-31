Турпоток на восток области к 2020 году планируется увеличить до 107,5 тысячи туристов
31 январь 2017, 15:31
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Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра по культуре и туризму региона на заседании правительства во вторник, 31 января.Теги: туризм
По словам главы ведомства, восток области в экскурсионных целях в прошлом году посетили 71 200 человек.
«На данном направлении активно работают пять калининградских туроператоров, предлагающих экскурсионные программы и туры выходного дня. Отслеживается положительная динамика турпотока, за три года увеличившаяся практически на 100%», - подчеркнул Андрей Ермак.
Калининградская область активно участвует в ряде межрегиональных культурно-туристских проектов, реализуемых под эгидой федеральных властей в целях развития внутреннего и въездного туризма. Один из наиболее значимых - проект «Серебряное ожерелье России», который объединяет туристские маршруты 11 регионов Северо-Западного федерального округа. Калининградская область вошла в состав межрегионального маршрута «Форпосты России». Также интересным с точки зрения продвижения регионального туристского продукта является проект Ассоциации туроператоров России «Комитет по импортозамещению». Он создан при поддержке Министерства культуры РФ для формирования комплексных программ поддержки участников рынка внутреннего и въездного туризма.
«В настоящий момент комитетом положительно рассмотрен ряд брендовых маршрутов по Калининградской области, - отметил в своем докладе Андрей Ермак. - Достигнута договоренность о проведении экспертного тура представителей АТОР в регион».
За последние пять лет муниципальные образования восточной части Калининградской области получили государственную поддержку в виде субсидий на реализацию 14 программ на общую сумму 12,5 миллиона рублей. Это такие проекты как «Променад истории» в Гусеве, «Здесь начинается история города» в Советске, сохранение истории и обустройство мест массового отдыха в Озерске.
К началу туристского сезона запланировано изготовление и установка 35 туристских дорожных указателей на объекты историко-культурного наследия и памятники природы Калининградской области, преимущественно, в Гусевском городском округе и Нестеровском районе.
Для удобства туристов в прошлом году был запущен обновленный 3d-путеводитель по объектам туристского показа на территории региона. Он содержит версию как для персонального компьютера так и для мобильных устройств. В дальнейшем министерством культуры и туризма запланировано расширение сети маршрутов, отображаемых в путеводителе, и перевод его на иностранные языки.
Основное предложение по развитию туризма в восточной части Калининградской области на 2017 год - сформировать на территории туристический автокластер. В него должны войти сеть парковок с сопутствующей инфраструктурой для автобусов и автомобилей. Предполагается оказание государственной поддержки мини-гостиницам и кемпингам вдоль основных автомобильных маршрутов и создание единого туристско-информационного центра востока области.
«Мы рассчитываем, что по итогам реализации намеченных планов к 2020 году доля туризма в социально-экономической составляющей муниципалитетов на востоке Калининградской области значительно возрастет, - сказал Андрей Ермак. - Реалистично обозначить туристский поток в 107 тысяч 500 туристов к 2020 году, включая гостей из субъектов Российской Федерации и иностранных граждан».
По словам главы ведомства, восток области в экскурсионных целях в прошлом году посетили 71 200 человек.
«На данном направлении активно работают пять калининградских туроператоров, предлагающих экскурсионные программы и туры выходного дня. Отслеживается положительная динамика турпотока, за три года увеличившаяся практически на 100%», - подчеркнул Андрей Ермак.
Калининградская область активно участвует в ряде межрегиональных культурно-туристских проектов, реализуемых под эгидой федеральных властей в целях развития внутреннего и въездного туризма. Один из наиболее значимых - проект «Серебряное ожерелье России», который объединяет туристские маршруты 11 регионов Северо-Западного федерального округа. Калининградская область вошла в состав межрегионального маршрута «Форпосты России». Также интересным с точки зрения продвижения регионального туристского продукта является проект Ассоциации туроператоров России «Комитет по импортозамещению». Он создан при поддержке Министерства культуры РФ для формирования комплексных программ поддержки участников рынка внутреннего и въездного туризма.
«В настоящий момент комитетом положительно рассмотрен ряд брендовых маршрутов по Калининградской области, - отметил в своем докладе Андрей Ермак. - Достигнута договоренность о проведении экспертного тура представителей АТОР в регион».
За последние пять лет муниципальные образования восточной части Калининградской области получили государственную поддержку в виде субсидий на реализацию 14 программ на общую сумму 12,5 миллиона рублей. Это такие проекты как «Променад истории» в Гусеве, «Здесь начинается история города» в Советске, сохранение истории и обустройство мест массового отдыха в Озерске.
К началу туристского сезона запланировано изготовление и установка 35 туристских дорожных указателей на объекты историко-культурного наследия и памятники природы Калининградской области, преимущественно, в Гусевском городском округе и Нестеровском районе.
Для удобства туристов в прошлом году был запущен обновленный 3d-путеводитель по объектам туристского показа на территории региона. Он содержит версию как для персонального компьютера так и для мобильных устройств. В дальнейшем министерством культуры и туризма запланировано расширение сети маршрутов, отображаемых в путеводителе, и перевод его на иностранные языки.
Основное предложение по развитию туризма в восточной части Калининградской области на 2017 год - сформировать на территории туристический автокластер. В него должны войти сеть парковок с сопутствующей инфраструктурой для автобусов и автомобилей. Предполагается оказание государственной поддержки мини-гостиницам и кемпингам вдоль основных автомобильных маршрутов и создание единого туристско-информационного центра востока области.
«Мы рассчитываем, что по итогам реализации намеченных планов к 2020 году доля туризма в социально-экономической составляющей муниципалитетов на востоке Калининградской области значительно возрастет, - сказал Андрей Ермак. - Реалистично обозначить туристский поток в 107 тысяч 500 туристов к 2020 году, включая гостей из субъектов Российской Федерации и иностранных граждан».
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