По требованию Гусевской прокуратуры пенсионерам вернули удержанные пенсионным фондом средства

31 январь 2017, 19:49

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В Гусевскую городскую прокуратуру обратился местный житель с жалобой на действия сотрудников пенсионного фонда, которые удержали из пенсионных начислений заявителя и его супруги задолженность за поставленные коммунальные услуги.



Городская прокуратура по данному обращению провела проверку и установила, что действия сотрудников отдела ПФР в Гусевском районе являются незаконными.



Так в июле прошлого года мировым судьей был вынесен судебный приказ о взыскании с супругов-пенсионеров задолженности, образовавшейся перед ОАО «Калининградская генерирующая компания». На основании судебного решения с указанных лиц была взыскана задолженность за отопление в сумме 2436,39 руб. и пени в сумме 130,89 руб. солидарно.



Несмотря на это, в ноябре 2016 года отдел ПФР в Гусевском районе вновь произвел удержание из пенсии заявителя в сумме 2567,28 и из пенсии его жены – в сумме 2557,28 руб., а всего более 5 тысяч рублей.



В связи с установленными обстоятельствами Гусевский городской прокурор внес руководителю местного отдела пенсионного фонда представление и потребовал немедленно устранить нарушения закона.



После вмешательства прокуратуры супругам-пенсионерам излишне удержанные денежные средства возвращены на счет, а должностное лицо отдела, допустившее нарушения закона, привлечено к дисциплинарной ответственности.

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