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По требованию Гусевской прокуратуры пенсионерам вернули удержанные пенсионным фондом средства

31 январь 2017, 19:49
По требованию Гусевской прокуратуры пенсионерам вернули удержанные пенсионным фондом средства
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В Гусевскую городскую прокуратуру обратился местный житель с жалобой на действия сотрудников пенсионного фонда, которые удержали из пенсионных начислений заявителя и его супруги задолженность за поставленные коммунальные услуги.

Городская прокуратура по данному обращению провела проверку и установила, что действия сотрудников отдела ПФР в Гусевском районе являются незаконными.

Так в июле прошлого года мировым судьей был вынесен судебный приказ о взыскании с супругов-пенсионеров задолженности, образовавшейся перед ОАО «Калининградская генерирующая компания». На основании судебного решения с указанных лиц была взыскана задолженность за отопление в сумме 2436,39 руб. и пени в сумме 130,89 руб. солидарно.

Несмотря на это, в ноябре 2016 года отдел ПФР в Гусевском районе вновь произвел удержание из пенсии заявителя в сумме 2567,28 и из пенсии его жены – в сумме 2557,28 руб., а всего более 5 тысяч рублей.

В связи с установленными обстоятельствами Гусевский городской прокурор внес руководителю местного отдела пенсионного фонда представление и потребовал немедленно устранить нарушения закона.

После вмешательства прокуратуры супругам-пенсионерам излишне удержанные денежные средства возвращены на счет, а должностное лицо отдела, допустившее нарушения закона, привлечено к дисциплинарной ответственности.
Теги: прокуратура пенсионеры пенсия суд
801 просмотр   |   10 комментариев
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# 1 Алла
  • Вчера, 20:04
  • Гости
Ещё одна копия статьи, где администратор даже не читает статью. "Калининградская генерирующая компания", она же " КГК", регенерация - это немного другое.
ЦитироватьОтветить0
# 2 Гость alex12cm
  • Вчера, 22:46
  • Гости
Мало того, что "регенерирующая", так и по смыслу новости возникают вопросы. Что значит "вновь произвел удержание"? Сам по своей инициативе ПФР никаких удержаний произвести не мог. Либо суд, либо "КГК", либо приставы-исполнители направили в ПФР исполнительный лист по долгу, который уже был погашен. Наказать сотрудника ПФР можно было только за взыскание долга с обоих супругов в полной сумме при солидарной ответственности.
ЦитироватьОтветить0
# 3 mamochka39
  • Сегодня, 09:15
  • Гости
И в названии ошибка
ЦитироватьОтветить0
# 4 Гость Гость
  • Сегодня, 09:49
  • Гости
И в чём выражается эта "дисциплинарная ответственность" в данном случае?
А то уж больно часто такие "ошибки" последнее время.
ЦитироватьОтветить0
# 5 Адекватный
  • Сегодня, 12:59
  • Гости
Тухлый сайт
ЦитироватьОтветить1
# 6 Серж
  • Сегодня, 13:14
  • Посетители
Цитата: Адекватный
Тухлый сайт

Так иди "комсомолку" читай и НТВ смотри
Регистрация: 17.10.2010   Всего 506 комментариевЦитироватьОтветить0
# 7 Житель СВОЕГО города
  • Сегодня, 14:05
  • Гости
По всей видимости, сай "хаит" одно и то же лицо! Неугоден, потому что жители высказываться могут по накипевшим темам?
ЦитироватьОтветить0
# 8 Гостья
  • Сегодня, 14:41
  • Гости
Потому что у нас принимают на работу кого не попадя, что в ПФР, что в приставы, а потом люди страдают, да еще и доказать должны, что они не виноваты...
а этим горе-сотрудникам потом просто пальчиком погрозят, ай-ай-ай, как не хорошо получилось...
ЦитироватьОтветить0
# 9 Женёк
  • Сегодня, 14:44
  • Гости
Цитата: Адекватный
Тухлый сайт



Согласен. Поэтом голосуем тут:Оценка эффективности деятельности руководителей муниципальных образований за 2017 год http://gov39.ru/vote/muni/ocenka.php?vote_id=VOTE_2017_GusevskijGO
ЦитироватьОтветить0
# 10 агент
  • Сегодня, 14:58
  • Гости
Гость alex12cm,
конечно приставы)))
ЦитироватьОтветить0

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