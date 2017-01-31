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По требованию Гусевской прокуроры пенсионерам вернули удержанные пенсионным фондом средства

31 январь 2017, 19:49
По требованию Гусевской прокуроры пенсионерам вернули удержанные пенсионным фондом средства
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В Гусевскую городскую прокуратуру обратился местный житель с жалобой на действия сотрудников пенсионного фонда, которые удержали из пенсионных начислений заявителя и его супруги задолженность за поставленные коммунальные услуги.

Городская прокуратура по данному обращению провела проверку и установила, что действия сотрудников отдела ПФР в Гусевском районе являются незаконными.

Так в июле прошлого года мировым судьей был вынесен судебный приказ о взыскании с супругов-пенсионеров задолженности, образовавшейся перед ОАО «Калининградская регенерирующая компания». На основании судебного решения с указанных лиц была взыскана задолженность за отопление в сумме 2436,39 руб. и пени в сумме 130,89 руб. солидарно.

Несмотря на это, в ноябре 2016 года отдел ПФР в Гусевском районе вновь произвел удержание из пенсии заявителя в сумме 2567,28 и из пенсии его жены – в сумме 2557,28 руб., а всего более 5 тысяч рублей.

В связи с установленными обстоятельствами Гусевский городской прокурор внес руководителю местного отдела пенсионного фонда представление и потребовал немедленно устранить нарушения закона.

После вмешательства прокуратуры супругам-пенсионерам излишне удержанные денежные средства возвращены на счет, а должностное лицо отдела, допустившее нарушения закона, привлечено к дисциплинарной ответственности.
Теги: прокуратура пенсионеры пенсия суд
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# 1 Алла
  • Вчера, 20:04
  • Гости
Ещё одна копия статьи, где администратор даже не читает статью. "Калининградская генерирующая компания", она же " КГК", регенерация - это немного другое.
ЦитироватьОтветить0
# 2 Гость alex12cm
  • Вчера, 22:46
  • Гости
Мало того, что "регенерирующая", так и по смыслу новости возникают вопросы. Что значит "вновь произвел удержание"? Сам по своей инициативе ПФР никаких удержаний произвести не мог. Либо суд, либо "КГК", либо приставы-исполнители направили в ПФР исполнительный лист по долгу, который уже был погашен. Наказать сотрудника ПФР можно было только за взыскание долга с обоих супругов в полной сумме при солидарной ответственности.
ЦитироватьОтветить0

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