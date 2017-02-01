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С 6 февраля томографы в регионе будут работать круглосуточно

1 февраль 2017, 16:00
С 6 февраля томографы в регионе будут работать круглосуточно
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С 6 февраля все томографы в Калининградской области начнут работать в круглосуточном режиме. Об этом в среду, 1 февраля, сообщила Клопс.Ru врио министра здравоохранения Людмила Сиглаева.

По её словам, недавно в ведомстве был собран полный перечень всего оборудования (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и проанализирован кадровый состав, который имеется в учреждениях, где установлено это оборудование.

«Было принято решение: компьютерные томографы в Центральной городской клинической больнице, БСМП города Гусева, детской областной больнице, областной клинической больнице (это те больницы, которые имеют оборудование и работают в режиме экстренного оказания медпомощи) будут работать круглосуточно, — заявила Сиглаева. — Дополнительные компьютерные томографы, которые ещё имеются в медучреждениях (вторые и третьи экземпляры) будут переведены в режим работы с 8:00 до 21:00».

В тех же медучреждениях, где есть КТ, но нет врачей-рентгенологов (в Калининграде это БСМП и ДОБ), данные будут передаваться на дежурный пост врачей-рентгенологов областной больницы.

«Специалисты будут осуществлять исследование и оперативно давать своё заключение на рабочие места в Гусев, в ЦГКБ, в БСМП, чтобы оперативно принимать решение», — пояснила Сиглаева.

Магнитно-резонансные томографы, которые стоят в областной клинической больнице и в детской областной больнице, тоже будут работать в круглосуточном режиме.

«Мы месяц в таком режиме проработаем и посмотрим: если будет недостаточно для амбулаторных пациентов обеспечения исследования, значит, будет увеличение режима работы этих томографов — переведём их на шестидневный режим», — отметила Сиглаева.

Кроме того, планируется, что к вышеперечисленным исследованиям добавятся и те, которые калининградцы смогут проходить на базе частных медучреждений, владеющих магнитно-резонансными томографами (таких в Калининграде три).

«Эти организации заявились в территориальную программу ОМС. Пока они задерживают старт сотрудничества, потому что ещё не установили систему "Барс", хотя мы ещё в январе договорились с ними об этом. Это необходимо для того, чтобы все наши медицинские организации смогли записывать в их расписание пациентов из поликлиник и из районов», — добавила Сиглаева.
Теги: больница
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