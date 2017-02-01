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«Городской объектив»: Окопный журналист

1 февраль 2017, 17:57
«Городской объектив»: Окопный журналист
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Он и сам не знает, когда и как захотел стать журналистом. Для паренька из села на Полтавщине весьма необычное желание. Самая высокая планка для его мамы, одной поднимавшей сына, - увидеть Васю комбайнером: профессия уважаемая, заработок хороший, да еще и зерно по осени дают. Когда Василий Одарущенко рассказал матери о своей идее поступать на журфак, удивилась, но возражать не стала: «Раз решил - иди».

Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив» подготовили подборку материалов, посвященных пенсионной реформе. Вы узнаете:
- что правительство все же увеличивает пенсионный возраст россиян, но пока не решило, в 63 или в 65 лет уйдут на заслуженный отдых мужчины;
- насколько проиндексируют пенсии в феврале;
- кому вернут деньги за капремонт;
- как Гусевский отдел ПФР незаконно взыскал с пожилых супругов коммунальные долги.

Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
Теги: Городской объектив
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# 1 Пупкин
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Однако хорошая новость по крайней мере для газеты...
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