«Городской объектив»: Окопный журналист

1 февраль 2017, 17:57

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Он и сам не знает, когда и как захотел стать журналистом. Для паренька из села на Полтавщине весьма необычное желание. Самая высокая планка для его мамы, одной поднимавшей сына, - увидеть Васю комбайнером: профессия уважаемая, заработок хороший, да еще и зерно по осени дают. Когда Василий Одарущенко рассказал матери о своей идее поступать на журфак, удивилась, но возражать не стала: «Раз решил - иди».



Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив» подготовили подборку материалов, посвященных пенсионной реформе. Вы узнаете:

- что правительство все же увеличивает пенсионный возраст россиян, но пока не решило, в 63 или в 65 лет уйдут на заслуженный отдых мужчины;

- насколько проиндексируют пенсии в феврале;

- кому вернут деньги за капремонт;

- как Гусевский отдел ПФР незаконно взыскал с пожилых супругов коммунальные долги.



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