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Городская администрация проводит очередной конкурс социальной рекламы «П.О.Р.А!»

1 февраль 2017, 18:35
Городская администрация проводит очередной конкурс социальной рекламы «П.О.Р.А!»
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Администрация Гусевского городского округа проводит очередной конкурс социальной рекламы под девизом «П.О.Р.А!: Подумай. Оцени. Реши. Анализируй».

Темы на февраль:
- Широкая масленица!
- Защитник Отечества!
- Скажи «ДА» экологии!
- Чистый город-наш город!

Для участия в Конкурсе принимаются работы авторов, авторских коллективов, учреждений культуры, образовательных учреждений, молодежных организаций и др. Участие в Конкурсе могут принять все желающие, количество участников и представленных проектов не ограничивается.

Исполнение конкурсной работы может быть любыми изобразительными средствами, включая компьютерную графику. Анимированная заставка или видеоролик - должен быть в формате DVD-Видео, общей продолжительностью не более 30 секунд, без звукового сопровождения. Каждое произведение должно сопровождаться текстовым описанием сценария.

Сведения, содержащиеся в представленных на Конкурс материалах, должны быть достоверными, изображение должно быть красочным и нести позитивный заряд, следует избегать использования изобразительных штампов (перечеркнутых сигарет, шприцев, бутылок, изображения смерти и пр.).

Название конкурсной работы должно начинаться с призыва «П.О.Р.А!». Например:
- «П.О.Р.А! сделать город ярче»
- «П.О.Р.А! делать добрые поступки»
- «П.О.Р.А! вспомнить»
- «П.О.Р.А! сделать любимый город чище»

Конкурс пройдёт в период январь-декабрь 2017 года,. Прием конкурсных работ будет осуществляться до 20 числа каждого месяца и все присланные материалы будут оцениваться ежемесячно.

Жюри определят 3 победителя. За первое место - денежный приз в размере 8 000 рублей, за второе - 4 000 рублей, за третье - 3 000 рублей. Организаторами могут учреждаться дополнительные призы и премии, для поощрения отличившихся конкурсантов, в том числе и «Приз зрительских симпатий».

Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные материалы в некоммерческих целях (репродуцировать конкурсные работы для трансляции на светодиодном экране на городской площади города) в случаях и порядке, предусмотренном законодательством об авторском праве.

Заявка и конкурсные материалы на бумажном и электронном носителе должны представляться по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8, каб.303, в рабочие дни.
Теги: конкурс Админстрация Гусевского района
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