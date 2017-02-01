Городская администрация проводит очередной конкурс социальной рекламы «П.О.Р.А!»

1 февраль 2017, 18:35

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Администрация Гусевского городского округа проводит очередной конкурс социальной рекламы под девизом «П.О.Р.А!: Подумай. Оцени. Реши. Анализируй».



Темы на февраль:

- Широкая масленица!

- Защитник Отечества!

- Скажи «ДА» экологии!

- Чистый город-наш город!



Для участия в Конкурсе принимаются работы авторов, авторских коллективов, учреждений культуры, образовательных учреждений, молодежных организаций и др. Участие в Конкурсе могут принять все желающие, количество участников и представленных проектов не ограничивается.



Исполнение конкурсной работы может быть любыми изобразительными средствами, включая компьютерную графику. Анимированная заставка или видеоролик - должен быть в формате DVD-Видео, общей продолжительностью не более 30 секунд, без звукового сопровождения. Каждое произведение должно сопровождаться текстовым описанием сценария.



Сведения, содержащиеся в представленных на Конкурс материалах, должны быть достоверными, изображение должно быть красочным и нести позитивный заряд, следует избегать использования изобразительных штампов (перечеркнутых сигарет, шприцев, бутылок, изображения смерти и пр.).



Название конкурсной работы должно начинаться с призыва «П.О.Р.А!». Например:

- «П.О.Р.А! сделать город ярче»

- «П.О.Р.А! делать добрые поступки»

- «П.О.Р.А! вспомнить»

- «П.О.Р.А! сделать любимый город чище»



Конкурс пройдёт в период январь-декабрь 2017 года,. Прием конкурсных работ будет осуществляться до 20 числа каждого месяца и все присланные материалы будут оцениваться ежемесячно.



Жюри определят 3 победителя. За первое место - денежный приз в размере 8 000 рублей, за второе - 4 000 рублей, за третье - 3 000 рублей. Организаторами могут учреждаться дополнительные призы и премии, для поощрения отличившихся конкурсантов, в том числе и «Приз зрительских симпатий».



Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные материалы в некоммерческих целях (репродуцировать конкурсные работы для трансляции на светодиодном экране на городской площади города) в случаях и порядке, предусмотренном законодательством об авторском праве.



Заявка и конкурсные материалы на бумажном и электронном носителе должны представляться по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8, каб.303, в рабочие дни.

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